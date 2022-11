Fernando Yamada (Crédito: Divugação/Athletico/Gustavo Oliveira)

O Athletico Paranaense começou a reformular o departamento de futebol para a temporada 2023. Uma das mudanças é a saída de Fernando Yamada, que começou o ano como coordenador das categorias de base e, em seguida, virou diretor de futebol. Ele acabou demitido em maio, junto com o técnico Fábio Carille, mas retornou ao clube em maio e assumiu o cargo de diretor de performance, saúde e metodologias. A informação é da jornalista Monique Vilela.

Outra novidade é a contratação do técnico Juca Antonello, 43 anos, que estava no Ceará. Ele comandou a equipe cearense como interino nas últimas cinco rodadas do Brasileirão 2022. Antes, vinha trabalhando como auxiliar e técnico do sub-20. No Athletico, Juca vai trabalhar nas categorias de base. O técnico do sub-20 do time paranaense em 2022 era Pablo Fernandez, que deixou o clube no fim da temporada.

O técnico da equipe principal do Athletico em 2023 será Paulo Turra, que era auxiliar de Felipão em 2022. Já Felipão será o diretor-técnico do clube em 2023. O ex-treinador não participou das decisões para as trocas no departamento de futebol – elas partiram da diretoria do clube.