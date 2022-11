Zé Ivaldo (foto: Gustavo Oliveira / CAP)

O Athletico deve ter o retorno do zagueiro Zé Ivaldo para a próxima temporada. O jogador, que tem os direitos econômicos presos ao clube paranaense, estava emprestado ao Cruzeiro. Após o fim da Série B, no domingo (6), ele disse que vai voltar.

“Até agora, a decisão tomada foi que eu volto. O Athletico falou que me quer”, disse o zagueiro, que agradeceu o apoio da torcida do Cruzeiro na Série B. Zé Ivaldo foi titular no esquema 3-4-3 do Cruzeiro e terminou a Série B com 33 jogos e 1 gol. “Agora só quero aproveitar bem, porque amanhã (segunda-feira) estou voltando para Curitiba.

Zé Ivaldo se profissionalizou em 2015 no próprio Athletico. Em 2019, chegou a ser emprestado ao Vitória-BA.

Atualmente, o elenco principal do Athletico tem as seguintes opções para a zaga: Pedro Henrique, Thiago Heleno, Nico Hernandez e Matheus Felipe.