Marlos (foto: Franklin de Freitas)

O meia Marlos, 34 anos, que veio do Shakhtar, da Ucrânia, não deverá ficar no Athletico para o próximo ano. O jogador tem contrato com o clube somente até o fim deste ano e não deverá renovar.

Marlos, de 34 anos, foi revelado no Coritiba, mas é torcedor do Athletico e disse ter realizado um sonho quando veio para o Furacão. Ele foi apresentado em 1º de fevereiro deste ano, após deixar o Shakhtar — pouco antes de estourar a guerra entre Rússia e Ucrânia.

Apesar da expectativa, Marlos jogou pouco na temporada, já que teve problemas com lesões. Como meia ou extremo pela direita, foram apenas 14 partidas (2 como titular) e 3 gols – dois na Copa do Brasil, diante do Tocantinópolis, e um na Recopa Sul-Americana, diante do Palmeiras.

Por causa das lesões, a saída de Marlos chegou a ser especulada outras vezes neste ano. Em junho, o presidente do Athletico, Mario Celso Petraglia, foi direto quando questionado sobre o assunto: “Intriga”. E continuou: “Esse menino é de altíssimo nível. Ainda jogará por muitos anos”.

Em agosto, quando Marlos sofreu nova lesão, a saída foi novamente especulada. Mas, segundo o clube, a ideia na ocasião era que o jogador renovasse contrato e que pudesse fazer uma pré-temporada com o resto do elenco – o que, teoricamente, ajudara o jogador a estar bem preparado fisicamente para o ano de 2023.

Uma vez fora do Athletico, Marlos deve voltar a atuar no exterior. Os destinos mais prováveis são a MLS, a liga de futebol dos Estados Unidos, e o futebol do Oriente Médio.