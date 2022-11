Terans e Cuello em Athletico x Cuiabá (Crédito: Franklin de Freitas)

A Confederação Brasileira de Futebo (CBF) divulgou a atualização do Ranking Nacional de Clubes, com o fechamento da temporada 2022. O Athletico Paranaense aparece em terceiro lugar, com 13.760 pontos, atrás apenas do Flamengo e do Palmeiras.

O ranking leva em consideração apenas duas competições: o Campeonato Brasileiro (Séries A, B, C e D) e a Copa do Brasil. E somente as últimas cinco edições são levadas em conta. Os estaduais, os regionais, a Supercopa e as competições internacionais (Libertadores e Copa Sul-Americana) não somam pontos.

Vitórias, empates, derrotas e gols marcados não são considerados, apenas a posição final nas duas competições.

RANKING DA CBF

Os primeiros colocados e os melhores paranaenses

Clube Pontuação 1º Flamengo 17.210 2º Palmeiras 14.458 3º Athletico 13.760 4º Atlético-MG 13.675 5º São Paulo 13.572 6º Fluminense 12.856 7º Fortaleza 12.512 8º Corinthians 12.320 9º Santos 11.904 10º Internacional 11.561 … – 23º Coritiba 6.761 … – 35º Operário 3.996 36º Londrina 3.793 … – 45º Paraná 2.841 … – 72º Cianorte 1110 … –

74º FC Cascavel 1086

Por exemplo, o campeão da Série A ganha 800 pontos e o vice, 640. O 20º recebe 432. O campeão da Série B acumula 400 pontos e o vice, 320. Essa pontuação é multiplicada por cinco no ano vigente, no caso, 2022. Nos anos anteriores, esse ‘peso’ é reduzido para quatro (2021), três (2020), dois (2019) e um (2018).

Clique aqui para ver o sistema de pontuação, no site da CBF.

O Brasileirão 2022, por exemplo, rendeu ao Athletico, sexto colocado da competição, 2.720 pontos no ranking: 544 pontos multiplicados por cinco. Na Copa do Brasil 2022, o clube paranaense faturou 2.000 pontos por chegar até às quartas de final (400 multiplicados por cinco).

Clique aqui para ver o ranking completo, no site da CBF.

Uma das utilidades do ranking é definir dez participantes da Copa do Brasil — entre os clubes que não conseguiram vagas por competições estaduais.