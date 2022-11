Arte de Lycio Vellozo Ribas sobre fotos divulgação / Athletico e divulgação / Coritiba

O Athletico emplacou sete jogadores e Coritiba, quatro, na Seleção Bem Paraná da temporada 2022. O Paraná Clube, por sua vez, ficou excluído da conta neste ano, já que disputou apenas 14 jogos na Série D – de nível técnico bem menor. Os jogadores foram avaliados, por posição, entre os clubes de Curitiba no Brasileirão.

Em 2022, a seleção ficou no esquema tático 4-2-3-1, usado na grande maioria das escalações das equipes no Brasileirão e na Série B. Com isso, foram selecionados um goleiro, dois laterais, dois zagueiros, dois volantes, três meias (sendo dois pelos lados e um centralizado) e um atacante. A seleção ficou com Gabriel (Coritiba); Orejuela (Athletico), Matheus Felipe (Athletico), Chancellor (Coritiba) e Abner (Athletico); Fernandinho (Athletico) e Alex Santana (Athletico); Terans (Athletico), Robinho (Coritiba) e Alef Manga (Coritiba); Vitor Roque (Athletico).

A Seleção Bem Paraná é realizada pelo Bem Paraná desde 2003. A cada partida, a equipe de reportagem avaliou o desempenho de Coritiba, Coritiba e Paraná, atribuindo notas de 0 a 10 para cada jogador. Em 2021, os jornalistas Lycio Vellozo Ribas, Rodolfo Kowalski e Silvio Rauth Filho se revezaram na função de dar notas aos jogadores. As notas de cada jogo foram publicadas, ao longo da competição, na edição impressa do Bem Paraná e no site bemparana.com.br.

Em outros anos, o jogador precisava ter um mínimo de 12 jogos avaliados – um terço da competição. Desta vez, baixou-se o limite para 10 jogos avaliados. Jogadores que deixaram seus clubes ficaram automaticamente fora da disputa – caso de Igor Paixão, do Coritiba, que obteve uma média de 6,50, suficiente para entrar na lista.

Desta vez, a disputa mais apertada ocorreu na lateral-esquerda. Abner, do Athletico, teve média 5,920 e ficou à frente de Egídio, do Coritiba, pelos milésimos de nota – o coxa-branca somou 5,196.

Em alguns casos, o jogador não recebe nota, mesmo atuando na partida. Isso ocorre quando a participação dele no jogo é irrelevante. O caso mais comum é quando o atleta entra nos minutos finais e pouco interfere na partida. A nota considera não apenas o desempenho técnico do jogador na partida, mas também os aspectos físico, tático e disciplinar. O fato de haver times em competições diferentes é levado em conta, com uma espécie de peso entre as notas, devido ao grau de dificuldade de cada uma.

A seleção Bem Paraná 2022

Goleiro Média Jogos Gabriel Coritiba 6,73 13 Bento Athletico 6,41 34 Alex Muralha Coritiba 6,27 22 Lateral-direito Média Jogos Orejuela Athletico 6,27 15 Khellven Athletico 6,00 28 Natanael Coritiba 5,93 22 Matheus Alexandre Coritiba 5,89 19 Zagueiro Média Jogos Matheus Felipe Athletico 6,14 21 Chancellor Coritiba 6,00 13 Nico Hernandez Athletico 5,98 20 Pedro Henrique Athletico 5,98 27 Luciano Castan Coritiba 5,94 35 Thiago Heleno Athletico 5,88 13 Guillermo Coritiba 5,82 11 Henrique Coritiba 5,81 18 Lateral-esquerdo Média Média Jogos Abner Athletico 5,92 25 Egídio Coritiba 5,92 18 Pedrinho Athletico 5,73 20 Guilherme Biro Coritiba 5,50 11 Rafael Santos Coritiba 5,37 15 Volante Média Jogos Fernandinho Athletico 6,62 13 Alex Santana Athletico 6,23 13 Erick Athletico 6,18 28 Bruno Gomes Coritiba 6,17 18 Willian Farias Coritiba 6,16 19 Bernardo Coritiba 6,13 15 Jesus Trindade Coritiba 6,03 16 Hugo Moura Athletico 5,98 24 Galarza Coritiba 5,91 11 Matheus Fernandes Athletico 5,79 12 Val Coritiba 5,75 10 Meia Média Jogos Terans Athletico 6,35 30 Alef Manga Coritiba 6,25 34 Robinho Coritiba 6,06 17 Vitor Bueno Athletico 6,05 19 Fabrício Daniel Coritiba 5,91 27 Cuello Athletico 5,86 29 Régis Coritiba 5,83 21 Rômulo Athletico 5,78 20 Leo Cittadini Athletico 5,75 18 José Hugo Coritiba 5,75 10 Thonny Anderson Coritiba 5,74 17 Vitinho Athletico 5,74 25 Canobbio Athletico 5,62 26 Warley Coritiba 5,5 14 Atacante Média Jogos Vitor Roque Athletico 6,19 26 Pablo Athletico 6,06 24 Leo Gamalho Coritiba 5,9 25 Adrian Martinez Coritiba 5,83 18

Como ficou a seleção Bem Paraná na história

2021

Bruno Grassi (Paraná); Khellven (Athletico), Thiago Heleno (Athletico), Luciano Castan (Coritiba) e Abner (Athletico); Val (Coritiba) e Willian Farias (Coritiba); Nikão (Athletico), Rafinha (Coritiba) e Terans (Athletico); Léo Gamalho (Coritiba).

2020

Santos (Athletico); Jonathan (Athletico), Sabino (Coritiba), Thiago Heleno (Athletico) e Abner (Athletico); Jhony Douglas (Paraná) e Hugo Moura (Coritiba); Nikão (Athletico), Renan Bressan (Paraná) e Robson (Coritiba); Renato Kayzer (Athletico).

2019

Thiago Rodrigues (Paraná); Madson (Athletico), Sabino (Coritiba), Léo Pereira (Athletico) e Guilherme Santos (Paraná); Wellington (Athletico) e Bruno Guimarães (Athletico); Nikão (Athletico), Juan Alano (Coritiba) e Rony (Athletico); Thonny Anderson (Athletico).

2018

Wilson (Coritiba); Jonathan (Athletico), Thiago Heleno (Athletico), Léo Pereira (Athletico) e Renan Lodi (Athletico); Bruno Guimarães (Athletico), Alex Santana (Paraná), Rony (Athletico), Raphael Veiga (Athletico) e Silvinho (Paraná); Pablo (Athletico)

2017

Wilson (Coritiba); Jonathan (Athletico), Thiago Heleno (Athletico), Iago Maidana (Paraná) e Carleto (Coritiba); Alan Santos (Coritiba), Leandro Vilela (Paraná); Nikão (Athletico), Renatinho (Paraná) e Vitor Feijão (Paraná); Alemão (Paraná)

2016

Weverton (Athletico); Diego Tavares (Paraná), Thiago Heleno (Athletico), Paulo André (Athletico) e Juan (Coritiba); Alan Santos (Coritiba), Hernani (Athletico); Lucas Fernandes (Athletico), Raphael Veiga (Coritiba) e Pablo (Athletico); Kleber (Coritiba)

2015

Wilson (Coritiba); Eduardo (Athletico), Walisson Maia (Coritiba), Luiz Felipe (Paraná) e Rafael Carioca (Paraná); Otávio (Athletico), Rafael Costa (Paraná), Juan (Coritiba) e Nikão (Athletico); Henrique Almeida (Coritiba) e Walter (Athletico)

2014

Weverton (Athletico); Norberto (Coritiba), Welinton (Coritiba), Gustavo (A/P) e Carlinhos (Coritiba); Helder (Coritiba), Deivid (Athletico) e Alex (Coritiba); Adaílton (Paraná), Joel (Coritiba) e Douglas Coutinho (Athletico)

2013

Weverton (Athletico); Léo (Athletico), Manoel (Athletico), Leandro Almeida (Coritiba) e Paulinho (Paraná); João Paulo (Athletico), Robinho (Coritiba), Paulo Baier (Athletico) e Alex (Coritiba); Marcelo Cirino (Athletico) e Deivid (Coritiba).

2012

Luís Carlos (Paraná); Maranhão (Athletico), Cleberson (Athletico), Alex Alves (Paraná) e Pedro Botelho (Athletico); Willian (Coritiba), João Paulo (Athletico), Elias (Athletico) e Paulo Baier (Athletico); Marcelo Cirino (Athletico) e Deivid (Coritiba).

2011

Vanderlei (Coritiba); Jonas (Coritiba), Jeci (Coritiba), Emerson (Coritiba) e Lima (Paraná); Deivid (Athletico), Leandro Donizete (Coritiba), Tcheco (Coritiba) e Rafinha (Coritiba); Marcos Aurélio (Coritiba) e Leonardo (Coritiba).

2010

Juninho (Paraná); Wagner Diniz (Athletico), Rhodolfo (Athletico), Pereira (Coritiba) e Paulinho (Athletico); Léo Gago (Coritiba), Paulo Baier (Athletico), Enrico (Coritiba) e Rafinha (Coritiba); Marcos Aurélio (Coritiba) e Leonardo (Coritiba)

2009

Zé Carlos (Paraná); Nei (Athletico), Manoel (Athletico), Rhodolfo (Athletico) e Márcio Azevedo (Athletico); Leandro Donizete (Coritiba), João Paulo (Paraná), Paulo Baier (Athletico) e Rafinha (Paraná); Marcelinho Paraíba (Coritiba) e Marcelo Toscano (Paraná)

2008

Galatto (Athletico); Nei (Athletico), Rhodolfo (Athletico), Rodrigo Mancha (Coritiba) e Netinho (Athletico); Alan Bahia (Athletico), Carlinhos Paraíba (Coritiba), Giuliano (Paraná) e Marlos (Coritiba); Ricardinho (Athletico) e Keirrison (Coritiba)

2007

Gabriel (Paraná); Anderson Lima (Coritiba), Rhodolfo (Athletico), Luis Henrique (Paraná) e Douglas Silva (Coritiba); Túlio (Coritiba), Valencia (Athletico), Ferreira (Athletico) e Caíco (Coritiba); Keirrison (Coritiba) e Josiel (Paraná)

2006

Cléber (Athletico); Ângelo (Paraná), Émerson (Paraná), Marcelo Batatais (Coritiba) e Edinho (Paraná); Pierre (Paraná), Beto (Paraná), Cristian (Athletico) e Válber (Athletico); Marcos Aurélio (Athletico) e Anderson Gomes (Coritiba)

2005

Tiago Cardoso (Athletico); Jancarlos (Athletico), Daniel Marques (Paraná), Paulo André (Athletico) e Marcão (Athletico); Beto (Paraná), Mário César (Paraná), Evandro (Athletico) e Ferreira (Athletico); Borges (Paraná) e Aloísio (Athletico)

2004

Flávio (Paraná); Rafinha (Coritiba), Marinho (Athletico), Rogério Corrêa (Athletico) e Adriano (Coritiba); Alan Bahia (Athletico), Roberto Brum (Coritiba), Fernandinho (Athletico) e Jadson (Athletico); Dagoberto (Athletico) e Washington (Athletico)

2003

Diego (Athletico); Valentim (Paraná), Cristiano Ávalos (Paraná), Danilo (Coritiba) e Lira (Coritiba); Pierre (Paraná), Williams (Coritiba), Tcheco (Coritiba) e Fernandinho (Paraná); Dagoberto (Athletico) e Renaldo (Paraná)