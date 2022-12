Julimar (Crédito: Divulgação/Athletico/Gustavo Oliveira)

O Athletico Paranaense decidiu emprestar mais três novatos para outros clubes. Os zagueiros Lucas Halter, 22 anos, e Edu, 22 anos, serão cedidos ao Goiás por um ano. E o ponta/lateral Julimar, 21 anos, vai defender o Náutico na temporada 2023. Os clubes não confirmam essas negociações. Ainda não há informações se haverá pagamento pelos empréstimos e quem vai pagar os salários dos atletas no período de cessão.

Além dessas três prováveis saídas, outros nove jogadores já deixaram o Athletico: o goleiro Anderson (Cruzeiro), os laterais Orejuela (São Paulo), Dani Bolt (Juventude) e Nicolas (América-MG), o zagueiro Walber (ABC), os volantes Matheus Fernandes (Bragantino) e Léo Gomes (Vitória), o meia Marlos (sem clube) e o ponta Kleiton (Chapecoense).

JULIMAR

Revelado nas categorias de base do Criciúma, Julimar estreou como profissional em 2019. Chegou ao Athletico em 2020. Desde então, somou 49 jogos e quatro gols pelo clube paranaense. Atuou como ponta e como lateral no Paranaense 2022. Em março de 2022, sofreu lesão no joelho e não atuou mais.

LUCAS HALTER

Revelado no Trieste, clube amador do bairro curitibano Santa Felicidade, Lucas Halter chegou ao Athletico em 2016, para atuar no sub-17. Estreou no profissional em 2019. Somou 64 jogos e quatro gols pelo clube até o início de 2022, quando acabou emprestado para o Goiás. No clube de Goiânia, começou na reserva, mas terminou a temporada como titular – foram 15 jogos no ano. Ele tem vínculo até o fim de julho de 2024 com o Furacão.

EDU

Revelado na base do Cruzeiro, o zagueiro Edu estreou profissionalmente em 2020. Chegou ao Athletico ainda em 2020 e atuou no sub-20 naquela temporada. Em 2021, começou como titular da equipe de aspirantes no Campeonato Paranaense. Perdeu a posição após três jogos. Em seguida, acabou emprestado ao Remo, onde só disputou uma partida. Em 2022, voltou ao Athletico e só atuou em um jogo no ano (contra o União Beltrão, pelo Paranaense).

O MERCADO DO ATHLETICO PARA 2023

POSSÍVEIS REFORÇOS

Lateral-direito: Madson (Santos)

Ponta: Mendoza (Ceará)

Meia-ponta: Gino Infantino (Rosario Central)

REFORÇOS

Centroavante: Arriagada (Colo-Colo-CHI)

VOLTAM DE EMPRÉSTIMO

Zagueiro: Zé Ivaldo (Cruzeiro) e Luan Patrick (América-MG)

Volante: Pablo Siles (Cruzeiro)

Meia: Denner (Sport) e Bruno Leite (Botafogo)

Ponta: Yago (Guarani), Jaderson (Sport), Fabinho (CRB), Jajá (Cruzeiro), Daniel Cruz (Botafogo), John Mercado (CSA) e Kleiton (Tombense)

Centroavante: Mingotti (Mirassol) e Jonathan (Chapecoense)

JÁ DEIXARAM O CLUBE

Goleiro: Anderson (Cruzeiro)

Lateral-direito: Orejuela (São Paulo) e Dani Bolt (Juventude)

Lateral-esquerdo: Nicolas (América-MG)

Zagueiro: Walber (ABC)

Volante: Matheus Fernandes (Bragantino) e Léo Gomes (Vitória)

Meia: Marlos (sem clube)

Ponta: Kleiton (Chapecoense)

PODEM SER NEGOCIADOS

Goleiro: Bento (mercado europeu)

Zagueiro: Pedro Henrique (Vasco), Luan Patrick (Bologna ou Fiorentina), Lucas Halter (Goiás) e Edu (Goiás)

Volante: Christian (Cruzeiro)

Meia: Terans (Vasco ou Flamengo)

Ponta: Vitinho (Benfica, Sevilla ou Ajax), Daniel Cruz (Juventude) e Julimar (Náutico)

Centroavante: Bissoli (Al-Ahly-EGI)

SEGUEM EMPRESTADOS ATÉ 2023

Zagueiro: Felipe Aguilar (Lanús-ARG)

Meia: João Pedro Moura (Pafos-CHIPRE)

Centroavante: Matheus Babi (Santa Clara-POR)