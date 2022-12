Christian comemora gol pelo Athletico (Crédito: Franklin de Freitas)

O Athletico Paranaense vai emprestar o volante Christian, 21 anos, para o Cruzeiro, campeão da Série B em 2022. O contrato terá duração de um ano e não haverá pagamento pelo empréstimo. As informações são do jornalista Jorge Nicola. Os clubes ainda não confirmaram a negociação.

Revelado na base do Furacão, Christian é o volante com mais gols pelo clube nas últimas sete temporadas, ficando à frente de Bruno Guimarães (hoje no Newcastle United) e do lendário Lucho González (que começou a carreira de técnico em 2022). Nos últimos dez anos, Christian só ficou atrás de Hernani (hoje com 28 anos e no Reggina, da Itália).

VOLANTES-ARTILHEIROS

Do Athletico Paranaense desde 2013

Jogador Gols Jogos Média de gols Hernani 19 129 0,15 Christian 14 126 0,11 Bruno Guimarães 10 106 0,09 Lucho González 10 160 0,06

Em 2022, Christian não conseguiu se firmar como titular absoluto, mas vinha atuando regularmente. Disputou 20 jogos (14 como titular) nos primeiros sete meses da temporada. Em julho, porém, sofreu uma lesão no joelho e precisou ficar meses afastado. Depois disso, só entrou em três partidas, somando apenas 76 minutos em campo depois da contusão.

Sem Christian e Matheus Fernandes (negociado com o Red Bull Bragantino), o Athletico terá como volantes em 2023: Fernandinho, Alex Santana, Hugo Moura, Erick e Bryan García, além dos novatos Juninho (19 anos), Pierre (20 anos) e Kawan (20).

O volante Pablo Siles, que estava emprestado para o Cruzeiro em 2022, pode ser negociado com o Sport para 2023.