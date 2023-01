Fernandinho enfrenta o Joinville (Crédito: Divulgação/Athletico/José Tramontin)

O Athletico Paranaense já tem um esboço de time titular para a estreia na temporada 2023. No jogo-treino do último sábado (dia 7), contra o Joinville, no CT do Caju, o técnico Paulo Turra usou 24 jogadores. E, na primeira parte do trabalho, adotou a provável equipe para o primeiro jogo do ano, marcado para o próximo sábado (dia 14), contra o Rio Branco, o Paranaguá.

A escalação inicial, no esquema tático 4-2-3-1, teve Bento; Khellven, Thiago Heleno, Pedro Henrique e Abner; Erick e Fernandinho; Canobbio, Terans e Vitinho; Pablo. O 4-2-3-1 foi a base do trabalho em 2022 de Felipão, agora diretor-técnico do Athletico. No ano passado, o treinador também variou para o 4-1-4-1 e para o 5-3-2.

Na segunda parte do jogo-treino, o Athletico usou reservas e teve a seguinte escalação: Léo Linck; Bryan García, Matheus Felipe, Zé Ivaldo e Pedrinho; Hugo Moura, Alex Santana e Christian; Léo Cittadini, Cuello e Vitor Bueno. O versátil Vitor Bueno foi usado como centroavante, mais uma vez. Em 2022, ele atuou como meia centralizado na grande maioria dos jogos.

O jogo-treino terminou com o placar de 1 a 1, com gol de Khellven.

BAIXAS

As baixas no jogo-treino de sábado foram os atacantes Rômulo e Marcelo Cirino seguem em tratamento no departamento médico. O goleiro Mycael e o atacante Vitor Roque, que estão com a seleção brasileira para a disputa do Sul-Americano sub-20, também ficaram de fora.

O lateral-direito Madson foi confirmado como reforço para 2023 no sábado e não participou do jogo-treino.

OS 24 UTILIZADOS

No jogo-treino contra o Joinville

Goleiros: Bento e Leo Linck

Zagueiros: Matheus Felipe, Pedro Henrique, Thiago Heleno e Zé Ivaldo

Laterais: Abner, Khellven e Pedrinho

Volantes: Alex Santana, Bryan García, Christian, Erick, Fernandinho e Hugo Moura

Meias: David Terans, Léo Cittadini e Vitor Bueno

Pontas: Canobbio, Cuello, Julimar e Vitinho

Centroavantes: Arriagada e Pablo