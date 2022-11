O Club Athletico Paranaense, através da Funcap (Fundação Athletico Paranaense), apresentará a 4 Ventos Academy durante o Summit Internacional de Performance. O evento começou nesta quinta-feira (17) e vai até domingo (20) na Arena da Baixada.

A Funcap tem como objetivo promover transformações que deixam legados na sociedade. Para isso, uma das ferramentas será a implantação da academia esportiva e educacional, que, dentre outros projetos, formará profissionais para a indústria esportiva focados no desenvolvimento de atletas de alta performance. Com o conceito Lifelong Learning (estudo durante toda a vida), a 4 Ventos Academy ofertará cursos destinados às principais funções estratégicas do futebol.

Durante o Summit, aconteceu o lançamento do curso de Performance, o primeiro da academia. O curso ensinará a metodologia de trabalho do Club Athletico Paranaense nas Categorias de Formação. Os professores são os profissionais do Furacão, que vivem na prática o que ensinam.

O curso de Performance foi desenvolvido em um modelo próprio da 4 Ventos Academy, sendo cada módulo baseado em um dia de jogo. A jornada do aluno conta com aulas online, conteúdos práticos, biblioteca de exercícios, ferramentas hands-on, interação com os professores, entre outros. Ao aliar teoria e prática, o curso conta com a participação de atletas das Categorias de Formação, da equipe principal e de instrutores que atuam no clube com o futebol para transmitir conteúdos relevantes, testados e aprovados no CAP. Vale reforçar que quando o assunto é performance, ele engloba todas as modalidades esportivas.

A 4 Ventos Academy tinha um estande na feira de negócios do Summit Internacional de Performance. Além disso, os profissionais do clube, que participaram da mesa-redonda sobre o Método CAP, no dia 17 de novembro, apresentaram o curso de Performance para os participantes do Summit.