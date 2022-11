Bissoli (Crédito: Franklin de Freitas)

O Athletico Paranaense só acertou com um reforço para a temporada 2023. Por enquanto, o principal trabalho do clube tem sido reduzir o elenco e definir o futuro dos jogadores que retornam de empréstimo.

Oito jogadores já deixaram o clube desde o fim da temporada 2022: o goleiro Anderson (Cruzeiro), os laterais Orejuela (São Paulo) e Dani Bolt (Juventude), o zagueiro Walber (ABC), os volantes Matheus Fernandes (Palmeiras) e Léo Gomes (Vitória), o meia Marlos (sem clube) e o ponta/lateral Kleiton (Chapecoense).

Os próximos dois de saída podem ser o centroavante Bissoli, 24 anos, e o lateral-esquerdo Nicolas, 25 anos.

Bissoli estava emprestado ao Avaí e tem contrato com o Athletico até o fim de 2023. Agora, pode ser negociado com o Vasco. O Al-Ahly, do Egito, também chegou a apresentar uma proposta, mas não chegou a um acordo com o clube paranaense. As informações são da jornalista Nadja Mauad.

Nicolas jogou por empréstimo no Grêmio na temporada 2022 e foi um dos destaques na campanha do vice da Série B. Ele tem contrato com o Athletico até o final de 2023 e o clube paranaense agora pretende negociá-lo com o América-MG ou o Orlando City, dos Estados Unidos. Clubes da Rússia e da Bulgária também sondaram a situação do atleta, segundo informações da jornalista Nadja Mauad.

Até o momento, o Athletico só contratou o centroavante Arriagada, do Colo-Colo, do Chile.

REFORÇOS

Centroavante: Arriagada (Colo-Colo-CHI)

VOLTAM DE EMPRÉSTIMO

Zagueiro: Zé Ivaldo (Cruzeiro), Luan Patrick (América-MG) e Lucas Halter (Goiás)

Volante: Pablo Siles (Cruzeiro)

Meia: Denner (Sport) e Bruno Leite (Botafogo)

Ponta: Yago (Guarani), Jaderson (Sport), Fabinho (CRB), Jajá (Cruzeiro), Daniel Cruz (Botafogo), John Mercado (CSA) e Kleiton (Tombense)

Centroavante: Mingotti (Mirassol) e Jonathan (Chapecoense)

JÁ DEIXARAM O CLUBE

Goleiro: Anderson (Cruzeiro)

Lateral-direito: Orejuela (São Paulo) e Dani Bolt (Juventude)

Zagueiro: Walber (ABC)

Volante: Matheus Fernandes (Palmeiras) e Léo Gomes (Vitória)

Meia: Marlos (sem clube)

Ponta: Kleiton (Chapecoense)

PODEM SER NEGOCIADOS

Goleiro: Bento (mercado europeu)

Zagueiro: Pedro Henrique (Vasco)

Lateral-esquerdo: Nicolas (América-MG ou Orlando City-EUA)

Meia: Terans (Vasco ou Flamengo)

Ponta: Vitinho (Benfica, Sevilla ou Ajax)

Centroavante: Bissoli (Vasco ou Al-Ahly-EGI)

SEGUEM EMPRESTADOS ATÉ 2023

Zagueiro: Felipe Aguilar (Lanús-ARG)

Meia: João Pedro Moura (Pafos-CHIPRE)

Centroavante: Matheus Babi (Santa Clara-POR)