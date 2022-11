Terans (Crédito: Divulgação/Athletico/José Tramontin)

O meia David Terans, do Athletico, está na mira do Vasco para o próximo ano. A informação foi publicada nesta terça-feira (8) pelo jornal ‘O Globo’. Segundo a publicação, as negociações teriam até se iniciado. O clube carioca subiu para a primeira divisão nacional no último domingo e já planeja a contratação de reforços para 2023.

Terans, de 28 anos, veio para o Athletico por US$ 7,5 milhões e foi contratado junto ao Atlético-MG em maio de 2021. Neste ano, é o artilheiro da equipe paranaense, com 16 gols em 51 jogos, mesmo não sendo um atacante. Além disso, o jogador está em uma pré-lista de convocados para a seleção uruguaia para a Copa do Mundo de 2022.

O contrato de Terans com o clube paranaense vai até o fim de 2025. Ou seja, o Vasco teria que gastar para levá-lo. O clube carioca, contudo, terá dinheiro para investir. Além do aumento da cota de TV pelo retorno à elite, há a promessa de investimentos pela holding norte-americana 777 Partners, que arrematou 70% da Sociedade Anônima do Futebol do Vasco.