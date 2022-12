Erick (Crédito: Valquir Aureliano)

O Athletico Paranaense pode trocar o volante Erick pelo ponta David, do Internacional. A informação foi publicada pelo site Revista Colorada. Os clubes não divulgam informações sobre negociações.

David, 27 anos, foi revelado pelo Vitória. Em 2018, foi comprado por cerca de R$ 10 milhões pelo Cruzeiro. Em 2020, o Fortaleza pagou R$ 4,5 milhões pelo jogador. E, em 2022, foi a vez do Internacional investir cerca de R$ 10 milhões para adquirir os direitos do atacante.

No Inter, o jogador não se firmou com o técnico Mano Menezes. Disputou 39 jogos (22 como titular), marcou dois gols e fez duas assistências.

No ranking do Sofascore do Brasileirão 2022, David foi o penúltimo colocado do elenco do Internacional (33º lugar entre 34 jogadores), com nota média 6,59, empatado com o atacante Braian Romero (ex-Athletico).

A melhor participação de David no Brasileirão foi em 2017, pelo Vitória, com seis gols e seis assistências em 35 jogos (30 como titular). Sua segunda melhor performance na competição foi em 2021, com cinco gols e duas assistências em 32 partidas (23 como titular) em 2021, pelo Fortaleza.

No total, David somou 112 jogos, 25 gols e 12 assistências no Fortaleza, entre 2020 a 2021, somando todas as competições.

ERICK

O volante Erick, 25 anos, teve em 2022 sua melhor temporada desde que chegou ao Athletico, em 2019. Em 2022, atuou em 50 das 74 partidas do clube na temporada. Recebeu diversos elogios do então técnico Felipão, que será diretor-técnico em 2023.

No total, o volante soma 159 jogos e nove gols pelo Athletico.

Para 2023, o clube paranaense conta com os volantes Fernandinho, Alex Santana, Hugo Moura, Erick e Bryan García, além dos novatos Juninho (19 anos), Pierre (20 anos) e Kawan (20).

Para as pontas, posição que David seria reforço, o Athletico tem Canobbio, Cuello, Vitinho, Marcelo Cirino, Rômulo e Jajá.

O MERCADO DO ATHLETICO PARA 2023

POSSÍVEIS REFORÇOS

Lateral-direito: Madson (Santos)

Ponta: Mendoza (Ceará)

Meia-ponta: Gino Infantino (Rosario Central)

REFORÇOS

Centroavante: Arriagada (Colo-Colo-CHI)

VOLTAM DE EMPRÉSTIMO

Zagueiro: Zé Ivaldo (Cruzeiro) e Luan Patrick (América-MG)

Volante: Pablo Siles (Cruzeiro)

Meia: Denner (Sport) e Bruno Leite (Botafogo)

Ponta: Yago (Guarani), Jaderson (Sport), Fabinho (CRB), Jajá (Cruzeiro), Daniel Cruz (Botafogo), John Mercado (CSA) e Kleiton (Tombense)

Centroavante: Mingotti (Mirassol) e Jonathan (Chapecoense)

JÁ DEIXARAM O CLUBE

Goleiro: Anderson (Cruzeiro)

Zagueiro: Walber* (ABC)

Lateral-direito: Orejuela (São Paulo) e Dani Bolt* (Juventude)

Lateral-esquerdo: Nicolas (América-MG)

Volante: Matheus Fernandes (Bragantino) e Léo Gomes* (Vitória)

Meia: Marlos (sem clube)

Ponta: Kleiton* (Chapecoense), Paulo Victor* (Ituano) e Daniel Cruz* (Juventude)

Centroavante: Mingotti* (Operário)

*Emprestados pelo Athletico para outros clubes

PODEM SER NEGOCIADOS

Goleiro: Bento (mercado europeu)

Zagueiro: Pedro Henrique (Vasco), Luan Patrick (Bologna ou Fiorentina), Lucas Halter* (Goiás) e Edu* (Goiás)

Volante: Christian* (Cruzeiro) e Pablo Silas* (Sport)

Meia: Terans (Vasco ou Flamengo) e Denner (CRB)

Ponta: Vitinho (Benfica, Sevilla ou Ajax), Julimar* (Náutico), Fabinho* (CRB), Yago* (Vila Nova)

Centroavante: Bissoli (Al-Ahly-EGI)

*Possíveis empréstimos do Athletico para outros clubes

SEGUEM EMPRESTADOS ATÉ 2023

Zagueiro: Felipe Aguilar (Lanús-ARG)

Meia: João Pedro Moura (Pafos-CHIPRE)

Centroavante: Matheus Babi (Santa Clara-POR)