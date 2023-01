Torcida do Athletico na Arena da Baixada (Crédito: Valquir Aureliano)

O Athletico Paranaense começou a venda de ingressos para o próximo jogo na Arena da Baixada, marcado para esta quarta-feira (dia 1º) às 19h15, contra o Azuriz, válido pela sexta rodada do Campeonato Paranaense 2023.

Será o primeiro jogo do ano no estádio sem restrições para o público. Nas duas partidas anteriores, contra Maringá e Foz, o clube cumpriu perda de mando de campo – foi permitida a entrada apenas de mulheres e crianças de até 12 anos, com doação de 1 kg de alimento.

Em 2023, o Athletico vinhada adotando o preço de R$ 200 (meia a R$ 100) durante o Brasileirão. Agora, os ingressos custarão R$ 75 (meia) e R$ 150 (inteira). Crianças menores de 3 anos não pagam.

O clube ainda não divulgou qual será o preço para o Atletiba, marcado para domingo (dia 5) às 18h30, na Arena da Baixada. A venda só começa após o término do check-in, procedimento que os sócios confirmam presença no estádio.

O check-in começou nessa segunda-feira (dia 30) e vai até as 19 horas de quarta-feira (dia 1º). O clube não informou quando começa a venda para o Atletiba. “Após o encerramento do check-in, o clube irá disponibilizar para venda os lugares que não foram habilitados pelos Sócios Furacão, com prioridade para Sócios DUO e assinantes do Furacão Live (assinantes há pelo menos dois meses). Mais informações sobre a comercialização de entradas serão divulgadas nos próximos dias”, informoui o clube.