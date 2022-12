Christian, meio-campista do Athletico, entra na mira do CruzeiroFoto: Divulgação/Athletico.com.br/Cahuê Miranda

O Athletico segue se preparando para a temporada de 2023 e está tendo uma janela de transferências bastante movimentada até o momento. Por ora, a prioridade do clube tem sido as rescisões contratuais e o empréstimo de jovens atletas para outros clubes. Ainda assim, o Furacão está próximo de anunciar o seu segundo reforço (o primeiro foi o atacante chileno Luciano Arriagada, de 20 anos e considerado uma joia do Colo-Colo).

Trata-se do lateral-direito Madson, que está livre no mercado após o fim de seu contrato pelo Santos. Aos 30 anos, o atleta tem um acordo verbal para retornar ao Furacão, clube pelo qual jogou em 2019, quando foi campeão da Copa do Brasil. Ele chega para suprir a saída do colombiano Orejuela, reserva de Khellven e que retorna ao São Paulo após o fim de seu empréstimo ao clube paranaense.

Por outro lado, o elenco rubro-negro pode sofrer em breve mais um baixa. É que o Cruzeiro, que já contratou o goleiro Anderson (que não renovou o vínculo com o Athletico) recentemente, teria demonstrado interesse na contratação do meio-campista Christian. Segundo os jornalistas Guilherme Moreira e Gabriel Duarte, do Globoesporte, o time mineiro tenta um empréstimo do atleta, que tem contrato até o fim de 2024 com o Furacão.

Cria da base athleticana, Christian é considerado uma grande promessa. Chegou a ser titular da equipe em 2020 e 2021, quando disputou 43 e 53 partidas em cada temporada, marcando cinco e seis gols, respectivamente. Neste ano, contudo, perdeu espaço após sofrer uma lesão no joelho em julho, retornando aos gramados apenas em outubro. Ao todo, fez 23 jogos e marcou três gols em 2022.

Além dele, do goleiro Anderson e do lateral Orejuela, diversos outros nomes já deixaram o Athletico nos últimos dias. O volante Matheus Fernandes retorna ao Palmeiras, enquanto o meia Marlos não teve o contrato renovado. O lateral-esquerdo Nicolas, que estava emprestado ao Grêmio, foi vendido ao América-MG por R$ 2,7 milhões. O mesmo deve acontecer com o atacante Bissoli, que fez um bom Brasileirão pelo Avaí, marcando 14 gols, e agora está na mira do Vasco.

Promessa renova contrato

Neste domingo (04 de dezembro) o jornalista Guilherme Moreira informou também que o Athletico assinou o primeiro contrato profissional do meia João Cruz. O atleta de 16 anos é considerado uma das principais promessas do Furacão e agora tem contrato válido até o fim de 2025, com multa rescisória no valor de 50 milhões de euros (R$ 275 milhões na cotação atual). Ele está desde 2019 na Arena da Baixada e tem sido presença recorrente nas convocações da seleção brasileira de base.