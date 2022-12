Gino Infantino (Crédito: Divulgação/rosariocentral.com)

O Athletico Paranaense está tentando a contratação do meia-ponta Gino Infantino, de 19 anos, do Rosario Central. O clube argentino já avisou que não pretende emprestar o atleta e só aceita venda – e por alto valor. Segundo o jornalista Aquiles Cadirola, o Rosario quer US$ 4 milhões (cerca de R$ 22 milhões) pelo jogador. O Internacional também está interessado na aquisição do novato.

Infantino foi revelado na base do Rosario. Em 2022, disputou o tradicional Torneio de Toulon pela seleção sub-20 da Argentina. Ele subiu para o elenco profissional em 2020 e já soma 57 jogos, cinco gols e uma assistência pelo clube.

Canhoto e com 1,71 m de altura, o jogador atuou a maioria das vezes aberto na esquerda (como ponta ou meia-ponta). Também já jogou como meia ofensivo centralizado e aberto pelo lado direito.

O MERCADO DO ATHLETICO PARA 2023

POSSÍVEIS REFORÇOS

Lateral-direito: Madson (Santos)

Ponta: Mendoza (Ceará)

Meia-ponta: Gino Infantino (Rosario Central)

REFORÇOS

Centroavante: Arriagada (Colo-Colo-CHI)

VOLTAM DE EMPRÉSTIMO

Zagueiro: Zé Ivaldo (Cruzeiro), Luan Patrick (América-MG) e Lucas Halter (Goiás)

Volante: Pablo Siles (Cruzeiro)

Meia: Denner (Sport) e Bruno Leite (Botafogo)

Ponta: Yago (Guarani), Jaderson (Sport), Fabinho (CRB), Jajá (Cruzeiro), Daniel Cruz (Botafogo), John Mercado (CSA) e Kleiton (Tombense)

Centroavante: Mingotti (Mirassol) e Jonathan (Chapecoense)

JÁ DEIXARAM O CLUBE

Goleiro: Anderson (Cruzeiro)

Lateral-direito: Orejuela (São Paulo) e Dani Bolt (Juventude)

Lateral-esquerdo: Nicolas (América-MG)

Zagueiro: Walber (ABC)

Volante: Matheus Fernandes (Palmeiras) e Léo Gomes (Vitória)

Meia: Marlos (sem clube)

Ponta: Kleiton (Chapecoense)

PODEM SER NEGOCIADOS

Goleiro: Bento (mercado europeu)

Zagueiro: Pedro Henrique (Vasco)

Lateral-direito: Khellven (Vasco)

Meia: Terans (Vasco ou Flamengo)

Ponta: Vitinho (Benfica, Sevilla ou Ajax) e Daniel Cruz (Juventude)

Centroavante: Bissoli (Vasco ou Al-Ahly-EGI)

SEGUEM EMPRESTADOS ATÉ 2023

Zagueiro: Felipe Aguilar (Lanús-ARG)

Meia: João Pedro Moura (Pafos-CHIPRE)

Centroavante: Matheus Babi (Santa Clara-POR)