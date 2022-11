Mendoza enfrenta o Coritiba (Crédito: Valquir Aureliano)

O Athletico Paranaense está tentando a contratação do ponta colombiano Stiven Mendoza, 30 anos, do Ceará. Ele foi o ponta com mais gols no Brasileirão 2022 – foram 10 em 29 partidas. O Ceará, que acabou rebaixado para a Série B, tem contrato com o jogador até dezembro de 2023. O clube nordestino aceita vender o jogador por cerca de US$ 1 milhão (R$ 5,3 milhões).

Além do Athletico, o CSKA Moscou e o Racing, da Argentina, também estudam a possibilidade de contratar o jogador.

Dos 29 jogos no Brasileirão 2022, Mendoza atuou 22 como extremo (meia-ponta) pela esquerda. No Athletico, essa posição foi disputada por Cuello (17 jogos) e Vitinho (13 jogos) na Série A 2022. O argentino Cuello foi comprado por R$ 12,8 milhões pelo clube paranaense e terminou a temporada 2022 com três gols e cinco assistências em 47 jogos.

Vitinho foi revelado pelo Athletico e vendido por 6 milhões de euros ao Dínamo Kiev em 2021. Com a guera na Ucrânia, voltou por empréstimo ao clube paranaense, com vínculo válido até junho de 2023. Ele tem contrato com o Dínamo até 2026. Benfica, Sevilla e Ajax tentam contratar o jogador, negociando diretamente com os ucranianos.

A possível contratação de Mendoza pode ser uma ‘sombra’ para Cuello e Vitinho, ou seja, para disputar posição pelo lado esquerdo do setor ofensivo. Ou pode ser uma reposição para uma eventual saída de Vitinho.

Além do colombiano, o Athletico deve buscar mais cinco reforços: dois zagueiros, dois laterais e um meia.