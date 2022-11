(Crédito: Gustavo Oliveira/ Athletico Paranaense)

Jogando fora de casa, o Athletico acabou derrotado pelo Internacional na noite deste sábado (5 de novembro), em duelo válido pela antepenúltima rodada do Campeonato Brasileiro 2022. O time comandado por Felipão, que ainda briga na competição para garantir uma vaga direta na fase de grupos da próxima Copa Libertadores, fez jogo duro na maior parte do tempo e chegou a dominar a partida no começo da segunda etapa. Quando era melhor em campo, porém, acabou tomando um gol ‘por acaso’ e a partir daí desmoronou, sofrendo logo em seguida o segundo tento. Pedro Henrique e Maurício foram os responsáveis por balançar as redes, enquanto o goleiro Bento trabalhou para evitar uma derrota com placar ainda mais elástico.

Com 54 pontos em 36 jogos, o Furacão está em sexto lugar no Brasileirão, dois pontos a frente de América-MG (que derrotou mais cedo o Bragantino fora de casa) e também dois a frente do Atlético-MG, que recebe na segunda-feira o Botafogo no Mineirão, na última partida da rodada. Para garantir vaga direta na fase de grupos da próxima Copa Libertadores, a equipe de Felipão precisa garantir um lugar no G6. Já o sétimo e oitavo colocados disputam a pré-Libertadores. O Colorado, por sua vez, está na vice-liderança do campeonato, com 67 pontos.

Nas derradeiras rodadas do Brasileirão, o time paranaense ainda encara o Atlético-GO (na próxima quarta-feira, fora de casa) e no domingo encerra a participação no torneio nacional recebendo o Botafogo na Arena da Baixada.

ESCALAÇÕES

No Athletico, uma única mudança em relação à vitória diante do Goiás (por 3 a 2), na rodada passada: sai o meia-atacante Vitor Bueno e entra Hugo Moura no onze inicial. Com isso, o time deixa o 4-2-3-1 de lado para jogar num 4-3-3, com David Terans (direita) e Vitinho (esquerda) jogando pelas pontas no ataque.

Já do lado Colorado, Mano Menezes fez três alterações em relação à derrota para o América-MG (por 1 a 0). Saem o zagueiro Rodrigo Moledo, o volante Edenílson e o ponta Wanderson para as entradas de Gabriel Mercado, Maurício e Pedro Henrique.

PRIMEIRO TEMPO

Primeiro tempo foi de muita correria (dos dois lados), mas poucas finalizações. Os donos da casa tiveram um volume de jogo um pouco maior e criaram as duas melhores chances de gol, a primeira aos 20 minutos, em cabeceio de Johnny após cobrança de escanteio e falha de Bento, e a outra aos 29, em chute de fora da área do meio-campista que colocou o goleiro rubro-negro para trabalhar. O Furacão, por sua vez, chegou uma vez com perigo, aos 42, mas Alex Santana cabeceou por cima do gol após o cruzamento de Vitinho.

SUBSTITUIÇÕES

Na volta do intervalo, a primeira substituição do Athletico, com o volante Hugo Moura, que sentiu uma lesão na coxa, deixando o campo para a entrada de Erick. Aos 25 minutos, mudança tripla no Furacão, com Christian, Rômulo e Cuello substituindo Alex Santana, David Terans e Vitinho. E por fim, aos 36, foi a vez de Pablo substituir Vitor Roque.

A primeira substituição do Colorado já veio aos 25 minutos, quando Mano Menezes colocou Wanderson para a saída de Pedro Henrique. Sete minutos depois, foi vez de Taison suplantar Alan Patrick. E aos 37, mudança tripla na equipe, com Lucas Ramos, Rodrigo Moledo e Braian Romero substituindo Johnny, Maurício e Alemão. A partir das últimas mudanças, o Inter passou a jogar com três zagueiros.

SEGUNDO TEMPO

O segundo tempo começou com o Athletico mais agressivo. Se na primeira etapa inteira a equipe havia somado duas finalizações, na etapa final precisou de apenas nove minutos para somar quatro finalizações, com destaque para os perigosos arremates de fora da área de Fernandinho e Vitinho (aos sete e aos nove minutos).

O bom desempenho rubro-negro, contudo, acabou indo por água abaixo aos 17 minutos, quando Carlos de Pena cobrou escanteio para o Internacional e Erick acabou desviando a bola dentro da área, praticamente ajeitando ela para Pedro Henrique finalizar na saída do goleiro Bento: 1 a 0.

O gol foi um verdadeiro balde d’água fria no time paranaense, que desmoronou e tomou mais um aos 21 minutos, em um belo chute da meia-lua de Maurício, e só não acabou saindo de campo com uma goleada porque o goleiro Bento evitou um marcador mais elástico.

FICHA TÉCNICA

INTERNACIONAL 2 X 0 ATHLETICO

Internacional: Keiller; Fabrício Bustos, Vitão, Gabriel Mercado e Renê; Johnny (Lucas Ramos) e Maurício (Rodrigo Moledo); Carlos de Pena, Alan Patrick (Taison) e Pedro Henrique (Wanderson); Alemão (Braian Romero). Técnico: Mano Menezes

Athletico: Bento; Khellven, Pedro Henrique, Thiago Heleno e Pedrinho; Hugo Moura (Erick), Fernandinho e Alex Santana (Christian); David Terans (Rômulo), Vitinho (Cuello) e Vitor Roque (Pablo). Técnico: Felipão

Gols: Pedro Henrique (17-2º), Maurício (21-2º)

Cartão amarelo: Fernandinho (A)

Cartão vermelho: Thiago Heleno (44-2º)

Árbitro: Flavio Rodrigues de Souza (SP)

Local: Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (RS), sábado (05/11) às 21 horas

PRINCIPAIS LANCES

Primeiro tempo

20 – Cobrança de escanteio da direita. Bento sai para cortar a bola, mas não encontra nada e permite o cabeceio de Johnny. A bola passa por cima do gol.

27 – Johnny avançã com liberdade pela intermediária, chega até a entrada da área e chuta. Bento faz a defesa em dois tempos.

38 – Khellven corta o marcador e cruza forte. Vitor Roque desvia de cabeça, mas não consegue direcionar a finalização e manda longe do gol.

42 – Vitinho se aproxima da linha de fundo e cruza. Alex Santana sobe junto com Vitor Roque para cabecear e finaliza por cima do gol.

Segundo tempo

1 – Terans chuta de fora da área e Keiller faz defesa segura.

4 – Vitor Roque tenta a finalização e é travado. A bola, porém, sobra para Terans, que chuta colocado de dentro da área, ao lado do gol.

7 – Carlos de Pena encontra um espaço pela intermediária e chuta firme. A bola passa ao lado do gol.

7 – Fernandinho fica com a bola quicando na intermediária e arrisca um chute de voleio de muito longe. A bola pega um efeito e assusta o goleiro, mas passa ao lado do gol.

9 – Vitinho corta da esquerda para o meio e chuta firme buscando o canto mais próximo. A bola passa perto da trave.

12 – Alex Santana recebe no meio de campo, olha para o gol, ajeita o corpo e arrisca um chute de longe, para longe do alvo.

17 – Gol do Internacional! Cobrança de escanteio de Carlos de Pena, a bola passa por dois jogadores colorados, desvia em Erick e sobra para Pedro Henrique finaliza de dentro da área, sem chance para Bento.

21 – Gol do Internacional! Alemão recebe na direita, limpa o marcador e toca para Alan Patrick, que só ajeita para Maurício chegar chutando da meia-lua, no canto. Bento se estica, mas não alcança.

26 – Maurício avança pelo meio e dá um toque para Alan Patrick, que fica de frente para o gol e chuta forte. Bento espalma e faz grande defesa.

30 – Wanderson invade a área e tira a bola do goleiro com um chute de biquinho. A bola explode na trave e sobra para Alan Patrick, que chuta no canto. Bento se estica todo e faz mais uma grande defesa.

43 – Thiago Heleno domina a bola e dá um chutão para frente. No movimento, porém, acaba atingindo Taison. O árbitro primeiro mostra cartão amarelo para o zagueiro, mas depois revisa o lance e expulsa o General.

49 – Pedro Henrique arrisca um chute de muito longe e acaba mandando a bola no travessão.