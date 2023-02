Reprodução / Furacão Live

O Athletico derrotou o Londrina por 1 a 0 no estádio do Café, em Londrina, na tarde deste domingo (26). A partida era válida pela 11ª e última rodada da primeira fase do Campeonato Paranaense. Para o Furacão, fez pouca diferença, mas o resultado eliminou o Tubarão.

Passadas 11 rodadas, os oito primeiros colocados garantiam vaga nas quartas de final. O Athletico já estava garantido como primeiro colocado há duas rodadas. Com o resultado, terminou a fase com 31 pontos em 11 jogos – foram 10 vitórias e um empate. O Furacão foi o único que não perdeu na competição até agora. Nas quartas de final, o time vai enfrentar o São Joseense, que terminou em 8º lugar. O primeiro jogo será no campo sintético do estádio Pinhão, em São José dos Pinhais; o segundo, na Arena da Baixada.

O Londrina, por sua vez, iniciou a rodada em 8º lugar, ainda dentro da zona de classificação para as quartas de final. Mesmo assim, o time precisava de uma vitória para não depender de resultados paralelos. Como perdeu, ficou com 10 pontos e acabou a primeira fase em 10º lugar, à frente apenas dos rebaixados Rio Branco (4 pontos) e Foz (3). Na classificação, o Tubarão Foi ultrapassado pelo Aruko. O caçula de Maringá bateu o Cianorte, foi a 13 pontos e se classificou em 7º lugar, empurrando o São Joseense (11 pontos) para a 8ª posição.

CRISE NO LONDRINA

O Londrina vivia uma crise. O time foi eliminado na Copa do Brasil na quarta-feira (22), ao perder para o Nova Mutum por 4 a 2. Isso causou a demissão do técnico Omar Feitosa (ex-Paraná Clube), após 17 dias e 4 jogos. Antes dele, o Tunarão havia sido treinado por Edinho, filho de Pelé, que chegou a ser demitido duas vezes – na primeira, foi recontratado no mesmo dia, para ser dispensado 10 dias depois. Neste domingo, o time foi comandado pelo auxiliar Edson Vieira.

Com a eliminação no Estadual, o Tubarão só volta a jogar a partir de 15 de abril, que é quando começa a Série B.

ESCALAÇÃO DO ATHLETICO

Pela primeira vez, o Athletico podia contar com o atacante Vitor Roque, que estava com a seleção sub-20. O jogador, que completa 18 anos nesta terça-feira (28), pode ser escalado como titular no comando de ataque, e Pablo ficou mais recuado, como meia ofensivo no esquema 4-2-3-1. Uma surpresa foi a escalação de Bryan Garcia como meia-ponta pela direita. Com isso, Terans e Vitor Bueno foram poupados. No meio-de-campo, Hugo Houra foi escalado – havia a possibilidade do volante Erick, recuperado de lesão, retornar à equipe. Outra mudança foi a entrada de Madson na lateral-direita, em lugar de Khellven. Na casamata, quem comandou a equipe foi o preparador de goleiros Carlos Pracidelli, já que Paulo Turra cumpria suspensão.

PRIMEIRO TEMPO

Mesmo fora de casa, o Athletico tomou a iniciativa da partida, com marcação alta, controle de posse de bola no campo e tentativa de acionar os meias-pontas nas costas da defesa rival. Mas tinha dificuldades para acertar os passes perto da área. Consequentemente, o time não finalizava. Até os 30 minutos, a melhor chance de gol foi em uma bola que o zagueiro Arthur Félix bateu mal na bola e quase fez gol contra – Saulo evitou, aos 23 minutos. Depois, o time da Capital criou um pouco mais, mas não o suficiente para abrir o placar. A etapa se encerrou com quatro finalizações do Furacão (uma certa e uma bloqueada) e duas do Londrina (ambas certas, mas sem muito perigo).

SEGUNDO TEMPO

Para a etapa final, o Athletico voltou com Khellven na lateral, em vez de Madson, e Canobbio como extremo pela direita, no lugar de Bryan Garcia. O time esteve mais agressivo que na etapa inicial e criou 3 chances de gol em 7 minutos, mas depois diminuiu o ritmo. Aos 16 minutos, Pablo deu lugar a Vítor Bueno como meia ofensivo, e Cuello foi substituído por Terans como extremo na direita – Canobbio passou para o lado esquerdo. O time até sofreu alguns contra-ataques. Até que, aos 33 minutos, Terans marcou um golaço, encobrindo o goleiro com um chute de fora da área. Depois disso, o Furacão correu alguns riscos de sofrer empate, mas Bento assegurou o placar.

No jogo, o Athletico somou 9 finalizações (3 certas) e o Londrina obteve 9 (cinco certas).

LONDRINA 0 x 1 ATHLETICO

Londrina: Saulo; Ezequiel (Leo Morais), Arthur Félix, Gabriel e Felipe Vieira; João Paulo, Moisés Gaúcho (Pedro Cacho) e Diego Jardel (Brandão); Vinícius Jaú (Hugo Cabral), Júnior Dutra e Cirilo (Clinton). Técnico: Edson Vieira (interino)

Athletico: Bento; Madson (Khellven), Pedro Henrique, Thiago Heleno e Pedrinho; Fernandinho e Hugo Moura (Alex Santana); Bryan Garcia (Canobbio), Pablo (Vitor Bueno) e Cuello (Terans); Vitor Roque. Técnico: Carlos Pracidelli (interino)

Gol: Terans (33-2º)

Cartões amarelos: Pedro Cacho

Árbitro: Paulo Roberto Alves Jr.

Local: Estádio do Café, em Londrina, domingo

LANCES DO JOGO

PRIMEIRO TEMPO

1 – Pedro Henrique falha. Cirilo fica com a bola e bate a gol Bento defende para escanteio

4 – Pablo rouba bola no ataque. Cuello toca para Vitor Roque, que dribla e rola para Bryan Garcia. Ele chuta cruzado, à direita do gol

23 – Fernandinho lança. Arthur Félix tenta afastar, mas quase marca contra. Saulo recua e evita o gol

27 – João Paulo bate de primeira, de fora da área. Bento defende em dois tempos

33 – Pedrinho cruza. Madson ajeita para Fernandinho, que chuta da entrada da área. Saulo defende no canto esquerdo

39 – Fernandinho lança. A bola vai a gol e Saulo pega

34 – Cuello domina na esquerda, dribla um marcador e chuta a gol. A bola bate em Arthur Félix e sai em escanteio

45 – Fernandinho lança. Madson cruza. Pablo tenta de voleio, mas manda à esquerda do gol

SEGUNDO TEMPO

1 – Cuello tabela com Vitor Roque, recebe na área e chuta na rede do lado de fora

5 – Após escanteio, Pablo domina, gira e chuta. Saulo pega

7 – Khellven cobra falta para a área. Fernandinho cabeceia por cima do gol

14 – Felipe Vieira toca para Junior Dutra, que gira e chuta cruzado. Bento faz grande defesa

21 – Canobbio cobra falta perto da área e manda por cima do travessão

22 – Clinton recebe na esquerda, domina e chuta de fora da área, por cima do gol

27 – Diego Jardel bate de fora da área, com curva. A bola sai rente à trave direita

31 – Após contra-ataque, Clinton conduz a bola e finaliza da entrada da área. Bento pega

33 – Gol do Athletico. Vitor Bueno recebe de Pedrinho e toca para Terans, que domina e bate de fora da área, encobrindo o goleiro

42 – Pedro Cacho bate a gol, de fora da área. A bola assusta e sai à direita da trave

43 – Canobbio cobra falta de longe e manda por cima do gol

46 – Hugo Cabral recebe na área, mata no peito e finaliza cruzado. Bento sai, fecha o ângulo e defende

49 – Brandão faz o pivô e serve Felipe Vieira, que bate rasteiro, no canto direito. Bento faz boa defesa

50 – Clinton serve Brandão na área. Bento sai de carrinho e salva com os pés