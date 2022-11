Nicolas, do Athletico, enfrenta o Atlético-GO (Crédito: Franklin de Freitas)

O Athletico Paranaense vendeu o lateral-esquerdo Nicolas, 25 anos, para o América Mineiro. O clube de Belo Horizonte vai adquirir 60% dos direitos econômicos do jogador por cerca de 500 mil euros (R$ 2,7 milhões). Os demais 40% permanecem com o clube paranaense. As informações são da jornalista Monique Vilela.

Emprestado pelo Athletico ao Grêmio, Nicolas foi um dos destaques da Série B de 2022. Terminou no Top 10 de assistências da competição – deu cinco passes para gols, terminando em 6º lugar nesse ranking, empatado com o centroavante Diego Souza (37 anos, Grêmio). Nicolas foi o segundo lateral com mais assistências na competição, atrás apenas de Jamerson, do Guarani.

No Campeonato Gaúcho, Nicolas deu três assistências e terminou em segundo lugar nesse ranking da competição estadual – atrás apenas do lateral-direito Gedeílson, do Ypiranga, com cinco passes para gol.

No total de 2022, Nicolas somou dois gols, dez assistências e 36 jogos.

Revelado na base do Athletico, ele estreou como profissional em 2016. A partir de 2018, passou a ser emprestado para outros clubes: Ponte Preta (2018) e Atlético-GO (2019 e 2020). Pelo clube paranaense, somou 81 jogos. Pela equipe de Goiânia, acumulou 92 partidas, quatro gols e nove assistências.

Além do América-MG, outros dois clubes tentaram a contratação do lateral-esquerdo no fim de 2022: Orlando City e Botafogo.

O MERCADO DO ATHLETICO PARA 2023

POSSÍVEIS REFORÇOS

Lateral-direito: Madson (Santos)

Ponta: Mendoza (Ceará)

REFORÇOS

Centroavante: Arriagada (Colo-Colo-CHI)

VOLTAM DE EMPRÉSTIMO

Zagueiro: Zé Ivaldo (Cruzeiro), Luan Patrick (América-MG) e Lucas Halter (Goiás)

Volante: Pablo Siles (Cruzeiro)

Meia: Denner (Sport) e Bruno Leite (Botafogo)

Ponta: Yago (Guarani), Jaderson (Sport), Fabinho (CRB), Jajá (Cruzeiro), Daniel Cruz (Botafogo), John Mercado (CSA) e Kleiton (Tombense)

Centroavante: Mingotti (Mirassol) e Jonathan (Chapecoense)

JÁ DEIXARAM O CLUBE

Goleiro: Anderson (Cruzeiro)

Lateral-direito: Orejuela (São Paulo) e Dani Bolt (Juventude)

Lateral-esquerdo: Nicolas (América-MG)

Zagueiro: Walber (ABC)

Volante: Matheus Fernandes (Palmeiras) e Léo Gomes (Vitória)

Meia: Marlos (sem clube)

Ponta: Kleiton (Chapecoense)

PODEM SER NEGOCIADOS

Goleiro: Bento (mercado europeu)

Zagueiro: Pedro Henrique (Vasco)

Lateral-direito: Khellven (Vasco)

Meia: Terans (Vasco ou Flamengo)

Ponta: Vitinho (Benfica, Sevilla ou Ajax) e Daniel Cruz (Juventude)

Centroavante: Bissoli (Vasco ou Al-Ahly-EGI)

SEGUEM EMPRESTADOS ATÉ 2023

Zagueiro: Felipe Aguilar (Lanús-ARG)

Meia: João Pedro Moura (Pafos-CHIPRE)

Centroavante: Matheus Babi (Santa Clara-POR)