O goleiro Bento, em treino do Athletico (foto: Luis Miguel Ferreira / site oficial do Athletico)

O Athletico enfrenta o Botafogo neste domingo (13), às 16 horas, na Arena da Baixada, em Curitiba. A partida é válida pela 38ª rodada do Brasileirão. E, na prática, é a única que vale coisas grandes para as duas equipes envolvidas – no caso, uma vaga na Copa Libertadores de 2023.

A partida será transmitida pelo Twitch do Casimiro e pelo Furacão Live, o streaming de jogos do Athletico.

DUELO POR VAGA

Tanto Athletico quanto Botafogo lutam por vaga na fase de grupos da Libertadores. O Furacão está em 6º lugar, com 55 pontos. Os cariocas ocupam a 8ª posição, com 53. Entre eles está o Atlético-MG, com 55 pontos, mas abaixo dos paranaenses no número de vitórias.

Dentro do Athletico, o clima é de pressão. “Parece que vamos ter que explicar que sem a Libertadores não teremos nada. Teremos cortes”, havia dito o técnico Luiz Felipe Scolari, após o empate de 1 a 1 com o Atlético-GO, na quarta-feira (9). “Se fizer nossa parte, as coisas vão acontecer. Caso não, as coisas vão seguir”, disse o goleiro Bento. Até o presidente do clube, Mario Celso Petraglia, esteve nesta sexta-feira (11) no CT do clube.

MATEMÁTICA DO ATHLETICO

A conta dentro do Athletico é a seguinte: é preciso vencer o Botafogo. Isso mantém o clube paranaense em 6º lugar, independentemente de qualquer outro resultado – portanto, classificado para a fase de grupos da Libertadores.

Em caso de empate, o time paranaense precisa torcer para o Atlético-MG não vencer o Corinthians, em São Paulo; do contrário, irá para a fase preliminar.

Se o time paranaense perder para o Botafogo, não irá à fase de grupos. E ainda terá que torcer por dois desses resultados: derrota do Atlético-MG e tropeço de América-MG (tem 52 pontos e recebe o Atlético-GO, em casa) e de Fortaleza (com 52 pontos, pega o Santos, fora) – para se habilitar ao menos à fase preliminar da Libertadores. Se Athletico, América-MG e Fortaleza terminarem com 55 pontos, o time paranaense fica em desvantagem nos critérios de desempate.

MATEMÁTICA DO BOTAFOGO

O Botafogo, por sua vez, precisa vencer e torcer por um tropeço do Atlético-MG contra o Corinthians. Se empatar, corre risco até de perder a vaga na fase preliminar, em caso de vitórias de América-MG e Fortaleza.

MANDANTE x VISITANTE INDIGESTO

Em casa, o Athletico somou 36 pontos em 18 partidas. É o 7º melhor desempenho entre os 20 times do Brasileirão.

Já o Botafogo tem o 2º melhor desempenho como visitante. Somou 31 pontos em 18 jogos. Apenas o Palmeiras (38 pontos em 18 jogos, ainda invicto longe de casa) tem um desempenho melhor. Em casa, o time carioca esteve bem pior: 22 pontos em 19 partidas.

ESCALAÇÃO DO ATHLETICO

O zagueiro Thiago Heleno retorna ao Athletico, após ter cumprido suspensão diante do Atlético-GO. Por outro lado, o zagueiro Pedro Henrique, que sentiu uma lesão, virou dúvida. O volante Hugo Moura, lesionado, também não joga. Do meio para a frente, Scolari faz mistério na ponta-direita (Canobbio ou Cuello), de volante (Erick ou Alex Santana) e no comando do ataque (Vitor Roque ou Pablo).

ESCALAÇÃO DO BOTAFOGO

O único desfalque confirmado no Botafogo é o goleiro paraguaio Gatito Fernandez, que sofreu uma luxação no ombro há duas rodadas. Em contrapartida, o lateral-esquerdo Marçal e o meia Victor Sá, que estavam suspensos, podem retornar. Nos últimos jogos, o técnico Luis Castro tem alternado o esquema 3-4-3 – como na vitória de 2 a 0 sobre o Atlético-MG – e o 4-2-3-1 – visto diante do Santos, na última quinta-feira (10).

ATHLETICO x BOTAFOGO

Athletico: Bento; Khellven, Matheus Felipe, Thiago Heleno e Abner; Fernandinho e Erick (Alex Santana); Canobbio (Cuello), Terans e Vitinho; Pablo (Vitor Roque). Técnico: Luiz Felipe Scolari

Botafogo: Lucas Perri; Daniel Borges, Adryelson e Cuesta; Júnior Santos, Patrick de Paula, Tchê Tchê e Marçal; Gabriel Pires, Tiquinho Soares e Jeffinho. Técnico: Luis Castro

Árbitro: Anderson Daronco (RS)

Local: Arena da Baixada, em Curitiba, domingo, às 16 horas

COISA GRANDE

