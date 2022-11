José Tramontin / site oficial do Athletico

O Athletico vai duelar contra o Atlético-GO nesta quarta-feira (9), às 21h30, em Goiânia, pela 37ª rodada do Brasileirão. Enquanto o time paranaense joga para se consolidar na Copa Libertadores de 2023, a equipe goiana luta contra o rebaixamento.

A partida será transmitida pelo pay-per-view.

LIBERTADORES

Matematicamente, o Athletico garante vaga na Libertadores se vencer a partida desta quarta. O time está com 54 pontos, em 6º lugar. Com uma vitória, na pior das hipóteses garantiria vaga na fase preliminar da competição continental. Mas o grande objetivo é ficar entre os seis primeiros do Brasileirão, o que renderia uma vaga na fase de grupos – que é o objetivo declarado do técnico Luiz Felipe Scolari para a reta final do Brasileirão. Para isso, o time precisa vencer os dois jogos restantes – a última partida é em casa, contra o Botafogo – ou torcer para tropeços dos concorrentes.

Por outro lado, uma derrota pode fazer com que o Athletico deixe o G6, após 26 rodadas. América-MG e Atlético-MG têm 52 pontos cada e passariam à frente em caso de vitória e de tropeço paranaense. Para piorar, o desempenho do Furacão fora de casa não tem sido bom. Foram quatro derrotas seguidas, para Santos (2 a 0), Corinthians (2 a 1), Bragantino (4 a 2) e Inter (2 a 0).

“Não gosto de fazer promessas. O que posso dizer é que vamos sempre batalhar. Estamos privilegiados pela situação que vivemos. Não são todas as equipes que têm possiblidade de terminar no G6”, disse o volante Fernandinho. “Tem que entender que o momento que estamos vivendo é delicado, ainda podemos terminar fora do G6, mas tem times bons ou até melhores que o nosso que estão em posição inferior. Nossa torcida pode esperar muito empenho”.

QUEDA

Já o Atlético-GO está em 17º lugar, com 34 pontos, quatro a menos que o Cuiabá, o atual 16º colocado. O time goiano não só pode ser rebaixado nesta rodada, como pode acabar rebaixado mesmo que vença o Athletico nesta rodada – desde que o time mato-grossense derrote o Atlético-MG na quinta-feira (10).

ESCALAÇÃO DO ATHLETICO

O zagueiro Thiago Heleno, que foi expulso na última rodada (derrota de 2 a 0 contra o Internacional), e o volante Hugo Moura, machucado, são desfalques para esta quarta-feira. Hugo Moura nem deve jogar mais neste ano. Felipão deve escalar o time apenas com dois volantes: Fernandinho e Alex Santana. Assim, o time ficaria num 4-2-3-1, com Terans, Vitor Bueno e Vitinho na linha de três meias. Na zaga, Matheus Felipe e Nico Hernandez disputam posição.

ESCALAÇÃO DO ATLÉTICO-GO

O técnico Eduardo Souza admitiu que o Atlético-GO está mal na tabela porque faltou elenco para suportar três competições simultâneas – Brasileirão, Copa do Brasil e Copa Sul-Americana, na qual o time foi semifinalista. Para esta quarta-feira, o treinador conta com o retorno do atacante argentino Diego Churín, que estava suspenso. Por outro lado, o atacante Luiz Fernando, expulso na última rodada, contra o Fortaleza, cumpre suspensão.

ATLÉTICO-GO x ATHLETICO

Atlético-GO: Diego Loureiro; Dudu, Lucas Gazal, Wanderson e Jefferson; Baralhas e William Maranhão; Airton, Wellington Rato e Shaylon; Churin. Técnico: Eduardo Souza

Athletico: Bento; Khellven, Matheus Felipe (Nico Hernandez), Pedro Henrique e Abner; Fernandinho e Alex Santana; Terans, Vitor Bueno e Vitinho (Cuello); Vitor Roque. Técnico: Luiz Felipe Scolari

Árbitro: Jean Pierre Gonçalves e Lima (RS)

Local: Antônio Accioly, em Goiânia, quarta-feira, às 21h30