Luís Carlos Cruz, Fernandinho, Jacy, Pablo e Thiago Heleno (Crédito: Robson Mafra, Valquir Aureliano e Franklin de Freitas)

O Bem Paraná divulga nesta terça-feira (dia 11) a Seleção do Campeonato Pararanaense de 2023, eleita pela equipe do portal e por jornalistas convidados. O time dos melhores da competição ficou formado por André Luiz (Cascavel); Libano (Cascavel), Vilar (Maringá), Thiago Heleno (Athletico) e Caique (Maringá); Jacy (Cascavel) e Fernandinho (Athletico); Terans (Athletico), Robinho (Cascavel) e Robertinho (Maringá); Pablo (Athletico).

No total, 15 profissionais de imprensa participaram da votação. E escolheram o volante Fernandinho, do Athletico Paranaense, como craque da competição. Ele recebeu nove votos. O melhor técnico ficou com Luís Carlos Cruz, do Cascavel, que ficou apenas um voto à frente de Paulo Turra, campeão pelo Athletico.

GOLEIRO

André Luiz (Cascavel) 14 votos

Bento (Athletico) 1

ZAGUEIROS

Thiago Heleno (Athletico) 13 votos

Vilar (Maringá) 5

Rafael (Cascavel) 4

Willian Gomes (Cascavel) 3

Zé Ivaldo (Athletico) 2

Igor Morais (Cianorte) 1

Vitão (Aruko) 1

LATERAL-DIREITO

Libano (Cascavel) 7

Khellven (Athletico) 6

Doka (São Joseense) 1

Marcos Vinícius (Maringá) 1

LATERAL-ESQUERDO

Caique (Maringá) 11

Ricardinho (São Joseense) 3

Nicolas (Cianorte) 1

VOLANTES

Fernandinho (Athletico) 15

Jacy (Cascavel) 13

Erick (Athletico) 2

MEIA

Robinho (Cascavel) 7

Matheus Bianqui (Maringá) 5

Vitor Bueno (Athletico) 2

Alisson Taddei (Operário) 1

EXTREMOS/PONTAS

Terans (Athletico) 15

Robertinho (Maringá) 6

Luiz Fernando (Cianorte) 3

Alef Manga (Coritiba) 1

Felipe Augusto (Operário) 1

CENTROAVANTE

Pablo (Athletico) 14

Vitor Roque (Athletico) 2

Mingotti (Operário) 1

Rodrigo Pinho (Coritiba) 1

TÉCNICO

Luís Carlos Cruz (Cascavel) 8

Paulo Turra (Athletico) 7

CRAQUE

Fernandinho 9

Terans 3

Jacy 2

Pablo 1

VOTOS DOS CONVIDADOS ESPECIAIS



André Ribas, Globo Esporte

André Luiz; Khellven, Thiago Heleno, Vilar e Caique; Fernandinho, Jacy e Robinho; Terans, Robertinho e Pablo

Técnico: Paulo Turra

Craque: Fernandinho

Ayrton Baptista Junior, o Tusquinha, CBN

André Luiz; Marcos Vinicius, William Gomes, Vitão e Nicolas; Jacy, Fernandinho; Vitor Bueno, Terans, Rodrigo Pinho e Pablo

Técnico: Paulo Turra

Craque: Fernandinho

Cristian Toledo, Banda B

André Luiz; Libano, Thiago Heleno, William e Caíque; Fernandinho, Jacy e Terans; Robinho, Pablo e Robertinho

Técnico: Paulo Turra

Craque: Fernandinho

Guilherme Moreira, Globo Esporte

André Luiz; Libano, Vilar, Thiago Heleno e Caique; Jacy e Fernandinho; Terans, Matheus Bianqui e Luiz Fernando; Mingotti

Técnico: Luís Carlos Cruz

Craque: Fernandinho

João Carlos Azevedo, Band

Bento; Khellven, Rafael, Thiago Heleno e Caique; Fernandinho e Erick; Terans, Alef Manga, Vitor Roque e Pablo

Técnico: Paulo Turra

Craque: Terans

Marcio Pimentel, Jornal do Oeste

André; Libano, Rafael, Thiago Heleno e Caique; Jacy e Fernandinho; Terans, Robinho e Robertinho; Pablo

Técnico: Paulo Turra

Craque: Fernandinho

Pedro Melo, Paraná Portal

André Luiz; Khellven, Zé Ivaldo, Thiago Heleno e Caíque; Jacy e Fernandinho; Terans, Matheus Bianqui e Robertinho; Pablo

Técnico: Paulo Turra

Craque: Fernandinho

Robson De Lazzari, Transamérica

André Luiz; Khellven, Zé Ivaldo, Thiago Heleno e Caíque; Erick, Fernandinho, Vítor Bueno; Terans, Pablo e Vítor Roque

Tecnico: Paulo Turra

Craque: Fernandinho

VOTARAM PELO BEM PARANÁ

Franklin de Freitas, Geraldo Bubniak, Lycio Vellozo Ribas, Robson Mafra, Rodolfo Kowalski, Silvio Rauth Filho e Valquir Aureliano