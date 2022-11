O chileno Arriagada, contra o Uruguai (foto: reprodução)

O centroavante atacante chileno Luciano Arriagada, de 20 anos, é o primeiro reforço do Athletico para a próxima temporada. Ele já tinha pré-contrato com o clube paranaense e se apresenta junto com o resto do elenco, no dia 15 de dezembro. A informação é da jornalista Nadja Mauad, do Globoesporte.com

Arriagada foi revelado no Colo-Colo, mas tem poucos jogos pelo time profissional: apenas 19, com 3 gols, em três temporadas. Neste último ano, passou mais tempo no time sub-21 que na equipe principal – pela qual disputou apenas 2 jogos, sem marcar gols.

Nascido em 30 de abril de 2002, Arriagada mede 1,84m e também tem passagem pela seleção chilena. Jogou por 21 minutos contra o Uruguai na Copa América de 2021, realizada no Brasil.