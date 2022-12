Assembleia da Liga Forte (Crédito: Divulgação/Athletico.com.br)

A Liga Forte Futebol (LFF) aprovou por unanimidade a proposta de um fundo de investimentos dos Estados Unidos, apresentada pela XP Investimentos. A decisão ocorreu nessa quarta-feira (dia 21), em Assembleia Geral Extraordinária, com a presença de todos os 26 clubes filiados. Os valores não foram divulgados.

“Essa proposta aprovada é válida para os clubes da LFF de forma independente e também para uma eventual liga única de 40 clubes. A expectativa da LFF é de conclusão de toda a negociação de investimento em até 90 dias”, informou a Liga Forte, em nota. “A LFF reafirma sua crença de que a distribuição equilibrada das receitas é o ponto de partida para criarmos uma liga forte no Brasil. O maior exemplo de sucesso do mundo é a Premier League, em que a diferença de receita entre o maior e o menor clube é de 1,5x. Não por acaso, a Liga Inglesa é a que gera maiores receitas e teve o maior número de craques na Copa do Mundo”, diz o texto do grupo.

A rival da Liga Forte é a Libra, que tem uma proposta de US$ 900 milhões oferecidos pelo Mubadala Capital, dos Emirados Árabes.

OS INTEGRANTES

LIGA FORTE: ABC, Athletico Paranaense, Atlético-MG, América-MG, Atlético-GO, Avaí, Brusque, Chapecoense, Coritiba, Ceará, Criciúma, CRB, CSA, Cuiabá, Figueirense, Fluminense, Fortaleza, Goiás, Internacional, Juventude, Londrina, Náutico, Operário, Sport, Vila Nova e Tombense

LIBRA: Botafogo, Corinthians, Cruzeiro, Flamengo, Grêmio, Guarani, Ituano, Mirassol, Novorizontino, Palmeiras, Ponte Preta, Bragantino, Sampaio Corrêa, Santos, São Paulo, Vasco e Vitória.