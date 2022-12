Divulgação / CAP

Integrantes do Conselho Deliberativo do Athletico Paranaense se reuniram informalmente neste sábado (3). Na reunião, sem pauta ou deliberações, os conselheiros participaram da apresentação de um balanço da temporada 2022 e conversaram sobre os planos e expectativas do clube para 2023.

Na sequência, o presidente do Conselho Administrativo, Mario Celso Petraglia, fez uma explanação sobre o atual momento do Athletico Paranaense, seus planos futuros e os projetos que serão prioritários no próximo ano.

O diretor de patrimônio Marcio Lara mostrou aos conselheiros uma apresentação sobre a situação do Athletico perante o mercado, atestando o posicionamento do clube entre os protagonistas do futebol brasileiro na atualidade, nos aspectos esportivo e administrativo.

Em seguida, foi aberto o espaço para os questionamentos dos membros do Conselho Deliberativo.