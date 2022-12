Furacão Runners (Crédito: Divulgação/Athletico/Cahuê Miranda)

As ruas dos bairros Água Verde e Rebouças ficaram pintadas de vermelho e preto na manhã deste domingo (11). A Furacão Runners 2023 reuniu mais de 5 mil pessoas, nas provas de 5 e 10 quilômetros, além da caminhada de 3 quilômetros e a prova kids.

Foi a primeira edição presencial da corrida oficial do Athletico Paranaense após a pandemia de COVID-19. No ano passado, a Furacão Runners aconteceu de forma virtual.

A largada foi dada às 7h, com a Rua Buenos Aires completamente tomada pelos corredores. O circuito passou por diversas ruas da cidade e também por dentro da casa do Athletico, com os atletas vivendo a emoção de pisar no gramado do Caldeirão!

A entrada no estádio aconteceu pela Rua Brasílio Itiberê, no mesmo acesso utilizado pelos ônibus das equipes em dias de jogos. Pelo subsolo, os corredores foram guiados por um caminho que levou até o campo de jogo da Arena.

Após a chegada, no boulevard do estádio, os participantes subiram a esplanada do Joaquim Américo, para a entrega de medalhas a todos que completaram a corrida. Os primeiros colocados também ganharam troféus e subiram no pódio para comemorar.

Confira os primeiros colocados da Furacão Runners 2023:

5 km – masculino

Thiago Caetano – 18min22s Caio Lima – 18min27s Flávio Henrique Panichi – 18min42s

5 km – feminino

Eva Domingos – 22min56s Sandra Rodrigues – 23min23s Francielle Bormann dos Santos – 23min45s

10 km – masculino

Allisson da Paixão da Silva – 34min40s Cristiano Ribeiro – 34min48s Diego de Souza Vieira – 34min53s

10 km – feminino

Adriana Lopes dos Santos – 41min41s Gisele Rodrigues Bertucci – 43min56s Cynthia Sato – 44min08s

Clique aqui para ver a classificação completa.