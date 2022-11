Deivid em treino do Athletico (Crédito: Franklin de Freitas)

O Amigos do Macaris FC joga neste sábado (dia 12) em Porto Amazonas, a 80 km de Curitiba. O jogo será contra o tradicional Clube Atlético Renascença. Fundado em 6 de junho de 1930, o clube completou 92 anos de história no futebol amador e hoje é é comandado por Cláudio Portela (presidente) e Jelson Rodrigues (vice).

O município comemora 75 anos de emancipação em 9 de novembro. Em 1947, Porto Amazonas foi desmembrado de Palmeiras. O jogo deste sábado também faz parte das comemorações do aniversário da cidade.

Formado por jogadores que fizeram história no Trio de Ferro de Curitiba, o Amigos do Macaris terá a estreia do volante Deivid ‘Coquinho’, 33 anos.

ESTREIA DE DEIVID

Deivid ‘Coquinho’ anunciou a aposentadoria do futebol em 2022, após mais de 15 anos de carreira. Ele vestiu a camisa do Athletico por 12 anos — quatro na base e oito como profissional. Encerrou a carreira com a marca de 405 jogos como jogador profissional, após atuar por Sport, Guarani, Inter de Limeira, Vila Nova e Athletico.

No Athletico, Deivid disputou 291 jogos e marcou seis gols. Revelado pelo PSTC, ele chegou ao CT do Caju com 16 anos e teve uma carreira marcada pela garra e dedicação em campo. Conquistou seu primeiro título no Paranaense de 2016. Em 2018, era o capitão do time e ergueu a taça de bicampeão paranaense, comandado pelo técnico Tiago Nunes.

O JOGO

O jogo será às 16 horas no estádio João Chede, com transmissão ao vivo pela TV Web Resenha com Pereira. O ingresso será 1kg de alimento.

