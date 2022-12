O livro de Ticão (Crédito: Divulgação/Athletico)

O ex-jogador de futebol Carlos Bertoldi, conhecido como Ticão, dará mais um passo em seu projeto Profissão Jogador. Atualmente, o trabalho tem foco no desenvolvimento emocional de atletas, através de uma plataforma com programas de desenvolvimento de competências mentais e também de mentorias individuais. Aos 37 anos, Ticão expandirá sua atuação com o lançamento de um livro direcionado aos pais dos atletas em formação, público essencial para a construção da inteligência emocional dos jogadores.

Ticão escolheu o Athletico Paranaense, clube em que iniciou sua carreira como atleta, para fazer o lançamento do seu livro “Os Pais que Todos os Atletas Merecem”. A pré-venda será realizada de 5 a 16 de dezembro no site da Loja Oficial do Furacão.

Todos que comprarem o livro na pré-venda poderão participar da sessão de autógrafos com o autor, que será no dia 16 de dezembro, das 17h30 às 19h, na Loja Oficial do Furacão. Os compradores da pré-venda também concorrerão a brindes da loja do Athletico.

Em sete anos de trabalho, o Profissão Jogador se tornou a maior plataforma de ensino para atletas de futebol no Brasil com mais de 3 mil alunos nos programas de competências mentais, que têm como objetivo ajudar os atletas a ganhar confiança, a vencer os medos, lidar com pressão, acessar o talento em momentos importantes e construir uma mentalidade positiva.

Somente em 2022, Ticão atendeu mais de 80 atletas em sua mentoria. O público é formado por atletas de categorias de base, que possuem pais preocupados em ajudar seus filhos no processo de desenvolvimento mental e alta performance dentro do campo, e também por atletas profissionais que desejam conhecer, acessar e construir melhores conexões mentais para aplicar em suas vidas dentro e fora de campo.

No dia a dia do trabalho com os atletas e também pela sua experiência pessoal como jogador, Ticão sentiu a necessidade de conversar com os pais dos atletas que estão em formação. Foi assim que surgiu o livro “Os Pais que Todos os Atletas Merecem”. Nele, o autor aborda as atitudes dos pais e das mães que são determinantes para o desenvolvimento de seres humanos mais capacitados a expressar suas opiniões, a exercer o papel de atletas com prazer e alegria e, por consequência, conquistar seus objetivos profissionais e pessoais.

“Nosso sonho é transformar a cultura dos atletas brasileiros e, para isso, precisamos também conversar com os pais! Com pais mais conscientes e inteligentes, podemos juntos formar seres humanos mais capacitados para expressarem sua paixão e sua profissão de maneira excelente. Com este livro, pretendemos contribuir de maneira significativa nessa jornada tão linda que é a educação inteligente de um ser humano”, conta Ticão.

No livro, o autor cita que a cada três mil crianças que sonham em ser atletas de futebol profissional, apenas uma será. “Eu enxergo o ser humano com todas suas dores e medos, potências e capacidades. Ajudar atletas e seus pais é mais do que uma profissão, é meu propósito, é meu chamado, é minha vida. Este livro é a oportunidade que temos de poder ajudar os pais a serem a melhor versão das suas existências para que seus filhos sejam a melhor versão deles dentro de campo”, completa Ticão.

Revelado nas categorias de base do Athletico, Ticão foi promovido ao profissional em 2005, no ano do primeiro vice da Libertadores. Atuou em 25 partidas naquele ano. Deixou o clube em 2006 e rodou por Sport, Náutico, Ituano, Fortaleza, Novo Hamburgo, Pelotas, Volos (Grécia), South China (Hong Kong), Luverdense, Yuen Long (Hong Kong) e Southern District (Hong Kong).