(Crédito: Franklin de Freitas/ Arquivo Bem Paraná)

A derrota do Athletico por 2 a 0 na noite deste sábado (5 de novembro) pode complicar a vida do Furacão na disputa por uma vaga direta na próxima Copa Libertadores. Atualmente em sexto lugar na competição, a equipe de Felipão corre o risco de ser superada na tabela pelo Atlético-MG até o final da rodada, na segunda-feira. E faltando duas rodadas para o fim do Campeonato Brasileiro, o técnico rubro-negro destacou que o time vai brigar para ficar entre os seis primeiros colocados do Brasileirão como se esse fosse o maior objetivo do time no ano.

“Temos buscar sair dessa situação, buscar o G6 como se fosse o nosso maior propósito de todo o ano. Nosso propósito era chegar na final da Libertadores. Chegamos, mas não ganhamos. E agora nosso propósito é ficar entre os seis primeiros para garantir a classificação automática para a Libertadores”, disse o treinador athleticano, comentando ainda que se o Furacão conseguir seis pontos nos próximos dois jogos tem boa possibilidade de alcançar seu objetivo.

Questionado ainda sobre o seu futuro, já que estaria se aposentando do cargo de treinador, Felipão destacou que deve, a partir da próxima temporada, ser o diretor esportivo do Athletico. Ele ainda afastou os rumores que estariam o ligando a um retorno para o Grêmio, clube onde é ídolo.

“Não sei de nada [sobre o Grêmio], não sei o que eles estão ventilando, para quê, não tenho ideia. Minha projeção é terminar o Campeonato Brasileiro entre os seis primeiros. Brigamos o campeonato todo para isso e temos de buscar isso incessantemente. Depois, ao término, vou conversar com o meu presidente e daí ver o que vou fazer em termos de futebol na direção, quais são as minhas metas, os detalhes que tenho de fazer, para que o Athletico mude seu treinador e tenha um diretor esportivo, que é para isso que fui contratado lá no início. Agora, sobre o Grêmio, eu não tenho nenhum contato com ninguém, porque estou na busca desse sonho de chegar entre os seis de toda maneira.”