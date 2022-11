Felipão, na coletiva desta quarta-feira (reprodução / Youtube do Athletico)

O técnico Luiz Felipe Scolari chamou de “horrível” a atuação do Athletico diante do Atlético-0GO, nesta quarta-feira (9), em Goiânia. Os dois times empataram em 1 a 1, pela 37ª rodada do Brasileirão.

“Foi horrível nossa atuação. Parece que vamos ter que explicar de novo que sem a Libertadores não teremos nada. Teremos cortes. Vamos ver se mudamos alguma coisa de atitude”, disse o treinador, em entrevista coletiva após a partida.

Felipão prega uma mudança de mentalidade. “Tudo que conseguimos até certo ponto agora está difícil. Se não pensarmos de forma diferente, não conseguiremos nada para o ano que vem”, disse. “Seremos fracassados, apesar de termos chegado a uma final de Libertadores”.

“Vamos ver se conseguimos fazer alguma coisa. Ainda quem sabe – quem sabe – teremos chance ser (ficar em) sétimo, oitavo, contra o Botafogo. Mas foi horrível”, afirmou o treinador. “Eu aponto erros em mim. Se cada um apontar seus erros, corrigisse, iríamos de alguma forma melhorar”.