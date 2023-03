Gustavo Oliveira / site oficial do Athletico

O time feminino do Athletico vai enfrentar o Atlético-MG neste domingo (12), às 15 horas, em Minas Gerais, pela 3ª rodada do Campeonato Brasileiro feminino. A partida será na Arena Vera Cruz, em Betim (Minas Gerais).

No Brasileirão, o Athletico ocupa a 12ª posição, com 1 ponto após dois jogos. Na estreia, a equipe perdeu para o Internacional (2 a 1), de virada, em Porto Alegre. Na segunda rodada, o time paranaense empatou com o Santos em 1 a 1, no CT do Caju, em Curitiba. O Furacão é o único time paranaense na competição, que conta com 16 equipes.

O Atlético-MG perdeu os dois jogos que disputou até agora, para Ferroviária (4 a 2, em casa) e Grêmio (2 a 1, fora de casa).

Os líderes do Brasileirão são Corinthians, Palmeiras e Ferroviária-SP, com duas vitórias em dois jogos.