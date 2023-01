Rômulo (Crédito: Franklin de Freitas)

O atacante Rômulo, do Athletico Paranaense, lidera um dos rankings mundiais apresentados pelo Centro Internacional de Estudos do Esporte (CIES), sediado na Suíça. Um amplo e complexo estudo considerou o jogador brasileiro como o melhor ‘allrounder centre forward’ do planeta na categoria sub-21. A palavra ‘allrounder’ pode ser traduzida como ‘polivalente’. E ‘centre forward’ é a expressão para atacantes centralizados ou centroavantes — essas expressões geram certas polêmicas em alguns países.

O CIES dividiu os centroavantes sub-21 em duas categorias: allrounder e shot-oriented. No primeiro caso, a finalização não é a principal característica do jogador. No segundo caso, o atleta é um especialista em chutes, ou seja, um finalizador.

O estudo apresentou os 10 melhores sub-21 de cada uma das 20 características listadas. O Athletico tem mais dois citados pelo CIES: Pedrinho (em oitavo lugar entre a categoria lateral-esquerdo ‘two-way’) e Vitor Roque (em sétimo lugar na categoria ‘centroavante finalizador’). Só outro clube brasileiro conseguiu ter três jogadores listados nesses 20 rankings, o Santos, com o meia Sandry, o ponta Angelo e o centroavante Marcos Leonardo. O Fluminense aparece com dois: o lateral-direito Lucas Calegari e o ponta Matheus Martins. Além deles, só mais dois clubes figuram: São Paulo (com o volante Pablo Maia) e o Vasco (com o médio-centro Andrey Nascimento).

Para montar o ranking, foram considerados: tempo em campo, nível das competições, resultados obtidos e desempenho individual em oito áreas específicas do futebol.

RÔMULO

Nascido em Marialva (PR) e revelado na base do Maringá, Rômulo chegou ao Athletico em 2019, para jogar no sub-17. Foi promovido ao profissional em novembro de 2021. Em 2022, começou como centroavante no Campeonato Paranaense e virou ponta com o técnico Felipão.

Rômulo terminou 2022 com 51 jogos (21 titular), 9 gols e 5 assistências. Foi o terceiro artilheiro do Athletico na temporada, atrás apenas do meia Terans (17 gols em 53 jogos) e do centroavante Pablo (11 gols em 46 jogos).

O estudo do CIES também aponta que Rômulo tem contrato com o Athletico até 2024 e hoje está avaliado em 4,4 milhões de euros.

PEDRINHO

Revelado na base do Vitória, Pedrinho, 20 anos, está em oitavo lugar no ranking de laterais-esquerdos ‘two-way’, ou seja, jogadores com boas capacidades defensivas e ofensivas. O CIES também listou um ranking com os melhores laterais defensivos e outro com os melhores laterais ofensivos.

O líder dos laterais canhotos ‘two-way’ é o português Nuno Mendes, do PSG.

O CIES destaca que Pedrinho tem contrato até 2026 com o Athletico e tem valor de mercado de 5,5 milhões de euros.

VITOR ROQUE

Revelado pelo Cruzeiro, Vitor Roque foi a maior compra da história do Athletico, por R$ 24 milhões. O jogador, de 17 anos, tem multa rescisória de 60 milhões de euros. O CIES afirma que o atacante está avaliado em 13,7 milhões de euros e tem contrato até junho de 2027 com o clube paranaense.

No estudo do CIES, ele aparece em sétimo lugar entre os centroavantes finalizadores. O líder é Marcos Leonardo, do Santos, seguido pelo francês Georginio Rutter, do Hoffenheim, da Alemanha.