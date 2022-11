Daniel Cruz, em treino do Athletico (Crédito: Divulgação/Athletico/Gustavo Oliveira)

O Juventude está interessado no empréstimo do ponta Daniel Cruz, 21 anos, que pertence ao Athletico Paranaense. Revelado na base do Bahia, o jogador chegou ao clube paranaense no fim de 2021. No começo de 2022, durante o Campeonato Paranaense, atuou em dez partidas (três como titular). Marcou um gol na competição – e foi em cobrança de falta, contra o Londrina – e deu uma assistência.

Em seguida, depois do Estadual, Daniel Cruz foi emprestado ao Botafogo. Entrou em três partidas, somando apenas 15 minutos em campo no total. Não fez gols ou assistências. Em seguida, ficou no time B e jogou três partidas pelo Brasileirão de Aspirantes – marcou um gol.

Com o fim de temporada, Daniel Cruz pode retornar ao Athletico ou ser novamente emprestado a outro clube.

O MERCADO DO ATHLETICO PARA 2023

POSSÍVEIS REFORÇOS

Lateral-direito: Madson (Santos)

Ponta: Mendoza (Ceará)

REFORÇOS

Centroavante: Arriagada (Colo-Colo-CHI)

VOLTAM DE EMPRÉSTIMO

Zagueiro: Zé Ivaldo (Cruzeiro), Luan Patrick (América-MG) e Lucas Halter (Goiás)

Volante: Pablo Siles (Cruzeiro)

Meia: Denner (Sport) e Bruno Leite (Botafogo)

Ponta: Yago (Guarani), Jaderson (Sport), Fabinho (CRB), Jajá (Cruzeiro), Daniel Cruz (Botafogo), John Mercado (CSA) e Kleiton (Tombense)

Centroavante: Mingotti (Mirassol) e Jonathan (Chapecoense)

JÁ DEIXARAM O CLUBE

Goleiro: Anderson (Cruzeiro)

Lateral-direito: Orejuela (São Paulo) e Dani Bolt (Juventude)

Zagueiro: Walber (ABC)

Volante: Matheus Fernandes (Palmeiras) e Léo Gomes (Vitória)

Meia: Marlos (sem clube)

Ponta: Kleiton (Chapecoense)

PODEM SER NEGOCIADOS

Goleiro: Bento (mercado europeu)

Zagueiro: Pedro Henrique (Vasco)

Lateral-esquerdo: Nicolas (América-MG ou Orlando City-EUA)

Meia: Terans (Vasco ou Flamengo)

Ponta: Vitinho (Benfica, Sevilla ou Ajax) e Daniel Cruz (Juventude)

Centroavante: Bissoli (Vasco ou Al-Ahly-EGI)

SEGUEM EMPRESTADOS ATÉ 2023

Zagueiro: Felipe Aguilar (Lanús-ARG)

Meia: João Pedro Moura (Pafos-CHIPRE)

Centroavante: Matheus Babi (Santa Clara-POR)