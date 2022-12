Vitor Roque, em Athletico x Palmeiras (Crédito: Franklin de Freitas)

O atacante Vitor Roque, 17 anos, está na mira do PSG, da França. A informação foi divulgada pelo repórter Thiago Fernandes, do site Goal. O jogador tem contrato com o Athletico Paranaense até maio de 2017. Segundo o Goal, a multa rescisória para transferências internacionais é 60 milhões de euros (cerca de R$ 340 milhões). Já o GE afirma que a multa é de 100 milhões de euros.

Revelado pelo Cruzeiro, o atacante foi a compra mais cara da história do Furacão, pelo valor de R$ 24 milhões, no início de 2022.

COMPRAS MAIS CARAS DA HISTÓRIA

Em reais, as contratações de maior valor do Athletico Paranaense

Jogador Valor pago Ano 1º Vitor Roque R$ 24 milhões 2022 2º Canobbio R$ 15,2 milhões 2022 3º Tomás Cuello R$ 12,8 milhões 2022 4º Alex Santana R$ 12,5 milhões 2022 5º Matheus Babi R$ 12 milhões 2021 6º Felipe Aguilar R$ 10 milhões 2020 7º Abner R$ 10 milhões 2019 8º Lucas Fasson R$ 9,2 milhões 2021 9º Bryan Garcia R$ 8,5 milhões 2022 10º David Terans R$ 7,5 milhões 2021 11º Santiago ‘Morro’ García R$ 7 milhões 2011 12º Pedro Henrique R$ 6,1 milhões 2020 13º Renato Kayzer R$ 5 milhões 2020

Vitor Roque atuou em 36 dos 74 jogos do Athletico na temporada 2022. Foi titular em 18 jogos. Marcou sete gols e fez três assistências. Jogou como centroavante com o técnico Felipão, mas já foi utilizado como ponta no Cruzeiro.

O atacante só completa 18 anos em fevereiro de 2023. Só a partir dessa data pode ser registrado para atuar profissionalmente no futebol europeu.

Além do PSG, outros três bilionários do futebol mundial estão de olho em Vitor Roque: Real Madrid, Barcelona e Chelsea.