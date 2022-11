Terans comemora gol (Crédito: Franklin de Freitas)

O meia David Terans, 28 anos, vive uma temporada especial. É o artilheiro do Athletico Paranaense em 2022, com 16 gols em 50 jogos, e também lidera a lista de goleadores da equipe no Brasileirão desse ano, com 11 gols em 28 rodadas.

Outra marca impressionante é que, entre as 20 equipes, Terans é o meio-campista com mais gols no Brasileirão 2022. Está em 8º lugar na artilharia geral da competição, empatado com dois centroavantes (Gabigol e Pedro, ambos do Flamengo) e atrás de outros sete atacantes (Cano, Pedro Raul, Calleri, Bissoli, Hulk, Rony e Marcos Leonardo).

Artilheiros do Brasileirão 2022 (Crédito: Reprodução/Sofascore)

O uruguaio David Terans chegou ao Athletico em 2021 e já soma 17 gols em 57 partidas em edições do Campeonato Brasileiro. É o sétimo meio-campista com mais gols na Série A pelo clube paranaense, superando o volante Fernandinho (16 gols em 82 jogos) e o meia-atacante Marcinho (16 gols em 61 partidas). Terans está um gol atrás do meia Adriano Gabiru, que foi campeão brasileiro pelo clube em 2001.

MEIO-CAMPISTAS COM MAIS GOLS PELO ATHLETICO NO BRASILEIRÃO

Mais gols pelo clube na primeira divisão desde 1971

Jogador Gols Jogos Média Período 1º Paulo Baier 33 109 0,30 2009-13 2º Alan Bahia 23 193 0,12 2002-2012 3º David Ferreira 22 118 0,19 2005-09 4º Sicupira 20 54 0,37 1972-75 5º Jadson 20 67 0,30 2003-04 e 2020-21 6º Adriano Gabiru 18 120 0,15 1998-04 7º Terans 17 57 0,30 2021-22 8º Marcinho 16 61 0,26 2009 e 2011 9º Fernandinho 16 82 0,20 2003-05 e 2022 10º Kleberson 14 118 0,12 1999-03 e 2011

No Top 10 de meio-campistas artilheiros do Athletico no Brasileirão, Terans tem a mesma média de gols que Paulo Baier e que Jadson: 0,30. Baier é o meia com mais gols pelo clube na história da competição — foram 33 em 109 jogos. A melhor média, porém, é do lendário Sicupira, que fez 20 gols em 54 jogos pelo Furacão na primeira divisão nacional (média de 0,37). Sicupira é também o maior goleador da história do clube, com 158 gols.

ESTRANGEIROS COM MAIS GOLS PELO ATHLETICO NO BRASILEIRÃO

Mais gols pelo clube na primeira divisão desde 1971

Nome Gols Jogos Média 1º David Ferreira (Colômbia) 22 118 0,19 2º Terans (Uruguai) 17 57 0,30 3º Guerrón (Equador) 7 42 0,17 4º Nieto (Argentina) 5 31 0,16 5º Lobatón (Peru) 4 12 0,33 6º Marco Rubén (Argentina) 4 23 0,17 7º Lucho González (Argentina) 4 94 0,04 8º Nowak (Polônia) 3 25 0,12

Outro ranking de destaque para Terans é o de estrangeiros. Desde a criação do Campeonato Brasileiro, em 1971, ele é o segundo ‘gringo’ com mais gols pelo Athletico na competição. Só fica atrás do colombiano David Ferreira, que fez 22 gols pelo clube entre 2005 e 2009. Ferreira está hoje com 43 anos e aposentado desde 2019.

ESTRANGEIROS COM MAIS GOLS PELO ATHLETICO NO MILÊNIO

Mais gols pelo clube em todas as competições desde 2001

Jogador Posição Gols Jogos Média Período 1º David Ferreira meia-atacante 38 178 0,21 2005-09 2º Guerrón ponta 27 82 0,33 2010-12 3º Terans meia/ponta 25 95 0,26 2021-22 4º Marco Rubén centroavante 13 42 0,31 2019 5º Federico Nieto centroavante 13 48 0,27 2010-12 6º Lucho González volante/meia 10 160 0,06 2016-21

Considerando todas as competições, Terans é o terceiro estrangeiro com mais gols pelo Athletico desde 2001, atrás apenas de David Ferreira e do ponta equatoriano Joffre Guerrón.