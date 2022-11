(Crédito: Franklin de Freitas/ Arquivo Bem Paraná)

Após 40 anos trabalhando à beira dos gramados, numa carreira que teve início em 1982 no CSA (de Alagoas) e agora chega ao seu último capítulo no Athletico Paranaense, o técnico Luiz Felipe Scolari anunciou sua aposentadoria da carreira de técnico neste domingo (13 de novembro). Ao longo dessa trajetória, só para citar alguns dos principais títulos conquistados, ele venceu quatro Copas do Brasil, dois Campeonatos Brasileiro, duas Copas Libertadores, uma Copa do Mundo (em 2002) e uma Copa das Confederações (em 2013).

Uma carreira que, nas palavras do próprio Felipão, termina de forma muito boa, com o Furacão fazendo uma de suas melhores partidas na temporada e goleando o Botafogo por 3 a 0, garantindo assim um lugar na fase de grupos da próxima Libertadores. Em 2023, a equipe deve ser treinada por Paulo Turra, que até hoje era auxiliar do pentacampeão.

“Uma carreira que termina de forma muito boa. Fui muito feliz quando tive a oportunidade de trabalhar em clubes com jogadores que davam sustentação àquilo que eu tinha como ideia. Conseguimos a classificação na Libertadores, que era o objetivo. Não podemos esquecer os percalços, mas hoje coroamos a posição de 6º lugar e estamos na Libertadores”, disse Scolari na entrevista coletiva pós-jogo. “Queria terminar essa minha passagem com uma vitória e hoje acho que foi um dos melhores jogos que fizemos na minha passagem como treinador. Estou muito feliz e tenho de agradecer a todos os treinadores e dirigentes que já participaram comigo pela oportunidade. Termino muito bem. São 1.600 jogos, algo assim, muitas vitórias… Tudo ótimo. Mas terminar garantido uma clasificação com o Athletico é muito bom e é o que eu mais esperava e sonhava que acontecesse”, complementou.

Ainda segundo Felipão, agora deve ter início sua trajetória numa nova carreira, a de diretor técnico do Athletico. Ele, inclusive, revelou já ter conversado com o presidente rubro-negro, Mario Celso Petraglia, e explicou que não participará da compra e venda de jogadores. “Sou só o diretir técnico, vou discutir situações de jogo com treinadores”, explicou Scolari, destacando que sua nova carreira ainda não está 100% garantida, especialmente por conta da pressão da família, que gostaria que ele se aposentasse definitivamente do futebol.

“São dois cabeçudos, eu e o presidente [Petraglia], que nos conhecemos agora muito mais, temos alguma afinidade e cumpri com o que tinha combinado com ele. Vamos ver o que vai acontecer… Sou cobrado pela família para parar, em tudo. Mas não sei se vou conseguir. Então vou dar um tempo para ver se consigo ser um diretor bom, correto pro Athletico, que está me dando essa oportunidade.”

‘Fazer o Athletico maior do que já é’

A passagem de Felipão como técnico do Athletico chega ao fim com o time terminando o Brasileirão em sexto lugar e tendo alcançado a final da Copa Libertadores (ficou com o vice-campeonato). Na Copa do Brasil, o time avançou até às quartas de final e caiu para o Flamengo, que acabou se sagrando campeão da competição. Para a próxima temporada, o desafio é fazer o clube continuar crescendo, consolidando-se não só como uma das maiores potências do futebol brasileiro, mas de toda a América do Sul.

“Nós somos uma equipe que está galgando degraus. Somos de uma cidade que tem dois milhões de habitantes, é mais difícil. E essas dificuldades todas que vamos conseguindo superar são o que nos tornarão vencedores”, disse Felipão em sua última coletiva como técnico. “Hoje não podíamos perder. Felizmente estamos dando passos certeiros e vamos ver se vamos conseguir fazer o Athletico maior do que já é.”