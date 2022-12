Paulo Turra (Crédito: Divulgação/Athletico/José Tramontin)

Paulo Turra, 49 anos, vai estrear como técnico do Athletico Paranaense em 14 de janeiro, quando o time dá o pontapé inicial para a temporada 2023, enfrentando o Rio Branco, pelo campeonato estadual. Auxiliar de Felipão desde 2017, ele terá o suporte do veterano multicampeão em 2023 — Scolari passa a ser o diretor-técnico do clube.

Uma das novidades para 2023 é a utilização da equipe principal já no Campeonato Paranaense. Em anos anteriores, o clube usou o elenco de aspirantes na competição. “Respeitamos nossos adversários. Mas temos que recuperar a hegemonia do Campeonato Paranaense. Inclusive passei isso aos nossos jogadores já na apresentação. Não existe Copa do Brasil agora. Não existe Libertadores. Não existe Campeonato Brasileiro. O que existe agora é o Campeonato Paranaense. E tenho certeza de que o nosso torcedor vai abraçar esta ideia conosco”, disse Turra, para o site oficial do clube.

As principais competições do calendário só começam em abril (Libertadores no dia 5, Copa do Brasil no dia 12 e Brasileirão no dia 16).

Turra também falou sobre o estilo de jogo que pretende implantar a partir de agora. “A minha ideia de jogo é ter uma equipe muito intensa”, disse o técnico. “Isso é possível porque temos jogadores com essas características. Ter o controle do jogo, em especial agora no Campeonato Paranaense. E esse controle pode ser tanto com uma equipe com mais posse de bola ou se optarmos por uma equipe mais vertical. Mas a intensidade vai ser muito forte por parte da nossa equipe. O nosso torcedor pode ter certeza disso”, afirmou.