Gustavo Oliveira/athletico.com.br

O meia-atacante Nikão pode sair do São Paulo na próxima temporada, segundo a imprensa paulista. E a volta do jogador para o Athletico seria uma possibilidade. Ao menos, as portas estariam abertas para o jogador, que atuou pelo Furacão entre 2015 e 2021.

De acordo com o jornalista Gabriel Sá, da Jovem Pan SP, e o analista Vinicius Furlan, do portal Tretis.com.br, o Athletico é um dos clubes interessados em Nikão e abrirá as portas para um possível retorno dele.

A saída de Nikão do São Paulo não é considerada certa – como é o caso do zagueiro Miranda, 39 anos, ex-Coritiba. Mas sua permanência está em dúvida. Pesa contra o jogador o histórico recente de lesões. Por causa delas, ele perdeu 43% dos jogos da equipe na temporada.

Nikão, 30 anos, tem contrato com o São Paulo até 2025. Se ele vier para o Athletico, seria por empréstimo. O clube paranaense não se posicionou a respeito.