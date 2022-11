Renan Lodi (Crédito: Divulgação/Athletico/José Tramontin)

O lateral-esquerdo Renan Lodi, 24 anos, está usando as instalações do Athletico Paranaense para manter a forma durante a pausa para a Copa do Mundo. O jogador pertence ao Atlético de Madrid e está emprestado ao Nottingham Forest, da Inglaterra, até junho de 2023.

“Ex-jogador do Furacão, o lateral-esquerdo Renan Lodi treinará nos próximos dias no CAT Alfredo Gottardi. O piá do Caju utilizará as instalações rubro-negras para manter a forma física durante período de férias no Brasil. Renan Lodi pertence ao Atlético de Madrid e atualmente defende o Nottingham Forest, da Inglaterra, por empréstimo. O próximo jogo oficial de Lodi pelo Forest está marcado para o dia 20 de dezembro, contra o Blackburn Rovers. Revelado no CAT Caju, Renan Lodi disputou 72 partidas pelos profissionais do Athletico Paranaense. Marcou cinco gols. Em julho de 2019, foi negociado com o Atlético de Madrid”, divulgou o clube paranaense, em nota no site oficial.

A esposa de Renan Lodi, Rafaela Lima, está grávida e cogitou o retorno dele ao Brasil. No entanto, é pouco provável que isso ocorra na janela de transferências de dezembro. O Nottingham pagou 5 milhões de euros (cerca de R$ 25 milhões) pelo empréstimo de um ano – o contrato também tem opção de compra estipulada em 30 milhões de euros (cerca R$ 150 milhões). Um retorno mais provável ocorreria em junho de 2023, com o fim do empréstimo. Ele tem vínculo com o Atlético de Madri até junho de 2026.

INGLATERRA

Renan Lodi não conseguiu se firmar no Notthingham. Nos 17 jogos do clube na temporada, o brasileiro jogou em oito partidas (sete como titular). O técnico galês Steve Cooper também usou na lateral-esquerda o galês Neco Williams (21 anos, ex-Liverpool) e o inglês Harry Toffolo (27 anos, ex-Huddersfield).

No ranking de desempenho do WhoScored, Lodi é o 11º do Notthingham, com nota média 6,36.

HISTÓRIA

Revelado nas categorias de base do Athletico, Renan Lodi ganhou destaque na equipe principal nas temporadas 2018 e 2019. Em 2019, foi comprado por 21,7 milhões de euros pelo Atlético de Madrid. Foi titular com o técnico Diego Simeone nas três primeiras temporadas, somando 118 jogos, seis gols e dez assistências. Na temporada 2022-23, porém, o clube espanhol decidiu aceitar a proposta de empréstimo para o clube inglês.

SELEÇÃO

Renan Lodi já defendeu a seleção brasileira em 16 partidas, todas sob o comando do técnico Tite. A estreia foi em outubro de 2019 – empate em 1 a 1 com Senegal. Foi titular na campanha do vice da Copa América 2021 e, depois, só voltou a ser chamado para a vitória sobre a Tunísia, por 5 a 1, em setembro de 2022. Para a Copa do Mundo do Catar, perdeu a disputa para Alex Telles (Sevilla) e Alex Sandro (hoje na Juventus e também revelado na base do Athletico Paranaense).