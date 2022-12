Christian (reprodução / Instagram)

O volante Christian, revelado pelo Athletico, tinha apresentação marcada no Bahia neste domingo (25), após os festejos de Natal. A negociação foi concretizada na sexta-feira (23). No sábado (24), o jogador se despediu do clube paranaense.

“Cheguei no Club Athletico Paranaense com 16 anos. Cheio de sonhos. A Estrada do Ganchinho, 1451, sempre foi a minha referência de segunda casa. É chegada a hora de me despedir. Sabia que um dia este momento aconteceria. Como Piá do Caju, me despeço orgulhoso e grato por tudo que o clube me proporcionou e por todas as amizades que fiz esses anos. Honrei, com orgulho, cada vez que vesti a camisa rubro-negra, por mais de 120 vezes. Vesti por amor. Aqui chorei, sorri, vibrei, me formei como atleta e como homem. Chegou a hora de partir. Obrigado torcedores, por tudo! Foi literalmente um Furacão de emoções, conquistas e aprendizado. Gratidão, Athletico Paranaense! Até logo”, escreveu ele, no Instagram.

Vasco, Fluminense e Cruzeiro tinham intenção de negociar um empréstimo de Christian, com valor de compra fixado no contrato. A negociação com o clube mineiro chegou a ficar avançada. Já o Bahia teria feito uma oferta de de US$ 3 milhões (R$ 15,45 milhões na cotação atual) e vai assinar com o jogador por cinco anos.

Em 2022, Christian não conseguiu se firmar como titular absoluto no Athletico, mas vinha atuando regularmente. Disputou 20 jogos (14 como titular) nos primeiros sete meses da temporada. Em julho, porém, sofreu uma lesão no joelho e precisou ficar meses afastado. Depois disso, só entrou em três partidas, somando apenas 76 minutos em campo depois da contusão.

Para 2023, o Athletico conta com os volantes Fernandinho, Alex Santana, Hugo Moura, Erick e Bryan García, além dos novatos Juninho (19 anos), Pierre (20 anos) e Kawan (20).

Revelado na base do Furacão, Christian é o volante com mais gols pelo clube nas últimas sete temporadas, ficando à frente de Bruno Guimarães (hoje no Newcastle United) e do lendário Lucho González (que começou a carreira de técnico em 2022). Nos últimos dez anos, Christian só ficou atrás de Hernani (hoje com 28 anos e no Reggina, da Itália).

O MERCADO DO ATHLETICO PARA 2023

REFORÇOS

Lateral-direito: Madson (Santos)

Centroavante: Arriagada (Colo-Colo-CHI)

POSSÍVEIS REFORÇOS

Goleiro: Gabriel Grando (Grêmio)

Meia-ponta: Gino Infantino (Rosario Central)

Ponta: David (Internacional)

VOLTAM DE EMPRÉSTIMO

Zagueiro: Zé Ivaldo (Cruzeiro) e Luan Patrick (América-MG)

Volante: Pablo Siles (Cruzeiro)

Meia: Denner (Sport) e Bruno Leite (Botafogo)

Ponta: Yago (Guarani), Jaderson (Sport), Fabinho (CRB), Jajá (Cruzeiro), Daniel Cruz (Botafogo), John Mercado (CSA) e Kleiton (Tombense)

Centroavante: Mingotti (Mirassol) e Jonathan (Chapecoense)

JÁ DEIXARAM O CLUBE

Goleiro: Anderson (Cruzeiro)

Zagueiro: Walber* (ABC)

Lateral-direito: Orejuela (São Paulo) e Dani Bolt* (Juventude)

Lateral-esquerdo: Nicolas (América-MG)

Volante: Matheus Fernandes (Bragantino), Léo Gomes* (Vitória), Christian (Bahia)

Meia: Marlos (sem clube)

Ponta: Kleiton* (Chapecoense), Paulo Victor* (Ituano) e Daniel Cruz* (Juventude)

Centroavante: Mingotti* (Operário)

*Emprestados pelo Athletico para outros clubes

PODEM SER NEGOCIADOS

Goleiro: Bento (futebol europeu)

Zagueiro: Pedro Henrique (Vasco), Luan Patrick (Vasco, Bahia, Bologna ou Fiorentina), Lucas Halter* (Goiás) e Edu* (Goiás) e Nico Hernández* (futebol colombiano)

Volante: Pablo Siles* (Sport ou CSA) e Erick (Internacional)

Meia: Terans (Vasco ou Flamengo), Denner (CRB) e Bruno Leite (Joinville)

Ponta: Vitinho (Benfica, Sevilla ou Ajax), Julimar* (Náutico), Fabinho* (CRB), Yago* (Vila Nova)

Centroavante: Bissoli (Botafogo ou Al-Ahly-EGI)

*Possíveis empréstimos do Athletico para outros clubes

SEGUEM EMPRESTADOS ATÉ 2023

Zagueiro: Felipe Aguilar (Lanús-ARG)

Meia: João Pedro Moura (Pafos-CHIPRE)

Centroavante: Matheus Babi (Santa Clara-POR)