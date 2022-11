Khellven comemora gol do Athletico (Crédito: Franklin de Freitas)

O lateral-direito Khellven, 21 anos, entrou na mira do Vasco, promovido à primeira divisão do Campeonato Brasileiro após o terceiro lugar na Série B de 2022. A equipe carioca conta agora com o poder financeiro da 777 Partners, que assumiu a SAF (Sociedade Anônima do Futebol) do clube.

Khellven, tem contrato com o Athletico até 2024 e virou a primeira opção do Vasco para a lateral-direita. A segunda opção é Guga, do Atlético Mineiro. As informações são do GE.

Revelado na base do clube paranaense, Khellven estreou como profissional em 2019 e, desde então, soma 136 jogos, seis gols e 15 assistências.

Ele é o único lateral-direito do elenco atual do Athletico Paranaense. O clube, porém, está perto de anunciar a contratação de Madson, que está livre no mercado após deixar o Santos. Outro jogador da posição em 2022, Orejuela, retornou ao São Paulo após o término de empréstimo.

O MERCADO DO ATHLETICO PARA 2023

POSSÍVEIS REFORÇOS

Lateral-direito: Madson (Santos)

Ponta: Mendoza (Ceará)

REFORÇOS

Centroavante: Arriagada (Colo-Colo-CHI)

VOLTAM DE EMPRÉSTIMO

Zagueiro: Zé Ivaldo (Cruzeiro), Luan Patrick (América-MG) e Lucas Halter (Goiás)

Volante: Pablo Siles (Cruzeiro)

Meia: Denner (Sport) e Bruno Leite (Botafogo)

Ponta: Yago (Guarani), Jaderson (Sport), Fabinho (CRB), Jajá (Cruzeiro), Daniel Cruz (Botafogo), John Mercado (CSA) e Kleiton (Tombense)

Centroavante: Mingotti (Mirassol) e Jonathan (Chapecoense)

JÁ DEIXARAM O CLUBE

Goleiro: Anderson (Cruzeiro)

Lateral-direito: Orejuela (São Paulo) e Dani Bolt (Juventude)

Zagueiro: Walber (ABC)

Volante: Matheus Fernandes (Palmeiras) e Léo Gomes (Vitória)

Meia: Marlos (sem clube)

Ponta: Kleiton (Chapecoense)

PODEM SER NEGOCIADOS

Goleiro: Bento (mercado europeu)

Zagueiro: Pedro Henrique (Vasco)

Laterais: Khellven (Vasco) e Nicolas (América-MG ou Orlando City-EUA)

Meia: Terans (Vasco ou Flamengo)

Ponta: Vitinho (Benfica, Sevilla ou Ajax) e Daniel Cruz (Juventude)

Centroavante: Bissoli (Vasco ou Al-Ahly-EGI)

SEGUEM EMPRESTADOS ATÉ 2023

Zagueiro: Felipe Aguilar (Lanús-ARG)

Meia: João Pedro Moura (Pafos-CHIPRE)

Centroavante: Matheus Babi (Santa Clara-POR)