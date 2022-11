Vitor Roque (Crédito: Franklin de Freitas)

O ponta Vitinho, 23 anos, e o centroavante Vitor Roque, 17 anos, estão na mira de grandes clubes do futebol europeu. O Benfica vem monitorando a situação dos dois jogadores do Athletico Paranaense, mas sabe que vai enfrentar a concorrência do Atlético de Madrid e do Real Madrid no caso de Vitor Roque. Para levar Vitinho, o clube português terá que superar Ajax e Sevilla.

Para contratar Vitor Roque, qualquer clube europeu terá que abrir os cofres. O jogador tem contrato com o Athletico Paranaense até maio de 2027 e a multa rescisória é de cerca de R$ 100 milhões de euros nesse tipo de transferência. Revelado pelo Cruzeiro, o atacante foi a compra mais cara da história do Furacão, pelo valor de R$ 24 milhões, no início de 2022.

COMPRAS MAIS CARAS DA HISTÓRIA

Em reais, as contratações de maior valor do Athletico Paranaense

Jogador Valor pago Ano 1º Vitor Roque R$ 24 milhões 2022 2º Canobbio R$ 15,2 milhões 2022 3º Tomás Cuello R$ 12,8 milhões 2022 4º Alex Santana R$ 12,5 milhões 2022 5º Matheus Babi R$ 12 milhões 2021 6º Felipe Aguilar R$ 10 milhões 2020 7º Abner R$ 10 milhões 2019 8º Lucas Fasson R$ 9,2 milhões 2021 9º Bryan Garcia R$ 8,5 milhões 2022 10º David Terans R$ 7,5 milhões 2021 11º Santiago ‘Morro’ García R$ 7 milhões 2011 12º Pedro Henrique R$ 6,1 milhões 2020 13º Renato Kayzer R$ 5 milhões 2020

Já a situação de Vitinho é menos estável. O jogador pertence ao Dínamo Kiev, que em 2021 pagou 6 milhões de euros para o Athletico. Com a guerra na Ucrânia, o ponta acabou emprestado para o clube paranaense, com vínculo válido até junho de 2023. A equipe brasileira vem tentando adquirir o jogador em definitivo. No entanto, Benfica, Sevilla e Ajax também demonstraram interesse em negociar diretamente com o Dínamo Kiev.

DESEMPENHO

Vitor Roque atuou em 36 dos 74 jogos do Athletico na temporada 2022. Foi titular em 18 jogos. Marcou sete gols e fez três assistências. Jogou como centroavante com o técnico Felipão, mas já foi utilizado como ponta no Cruzeiro.

Vitinho atuou em 35 jogos (22 como titular) pelo Athletico em 2022. Marcou dois gols e fez uma assistência. Atuou na ponta-esquerda na maioria dos jogos.