O volante Bruno Silva (Crédito: Divulgação/Frederico Tadeu/Avaí)

Com 241 jogos pelo Avaí, Bruno Silva não seguirá no clube catarinense em 2023 e está livre no mercado

O Avaí Futebol Clube se reapresenta oficialmente para a temporada 2023 amanhã (quarta-feira). Tendo contrato com o Leão até o próximo dia 31 dezembro, o volante Bruno Silva, 36 anos, esperou até o último momento para saber se faz parte do planejamento do clube para o próximo ano e entrou em contato hoje (terça-feira) para saber se teria que se reapresentar com o restante do elenco. Após a conversa com profissionais do departamento de futebol do Avaí, Bruno Silva foi comunicado que não terá o seu contrato prorrogado. O atleta atuou em 45 partidas do Leão neste ano, sempre como titular, e foi o jogador que mais entrou em campo pela equipe catarinense, que teve 54 partidas oficiais em 2022.

Bruno Silva jogou no Athletico Paranaense em 2013, participando da campanha do vice da Copa do Brasil e do terceiro lugar no Campeonato Brasileiro, na equipe comandada pelo técnico Wagner Mancini e que contava com Paulo Baier, Ederson, Dellatorre, Marcelo Cirino e Everton. Naquele ano, disputou 24 partidas pelo Furacão.

No total, somando outras passagens, Bruno Silva tem 241 partidas com o Avaí. O Avaí, aliás, é a equipe que o volante mais defendeu na carreira. Por isso, ele não escondeu a lamentação pela não continuidade no clube. “Não é segredo para ninguém o carinho que tenho pelo Avaí. Sempre que entrei em campo, procurei ser um representante da torcida, com muita raça. Tinha muito interesse em seguir no clube e estava disposto a ouvir uma proposta de renovação. No entanto, fui comunicado que não faço parte dos planos. Lamento, mas sei que isso faz parte do futebol. Minha prioridade era o Avaí, mas agora estou livre no mercado para ouvir outras propostas”, explicou o jogador, que fez nove gols pelo Leão.

Em sua despedida, Bruno Silva fez questão de saudar a nação azurra. “Gostaria de agradecer aos torcedores avaianos. Cheguei aqui pela primeira vez com 22 anos, bastante inexperiente, mas saio agora como um homem e os torcedores auxiliaram nesse desenvolvimento. Eles me ajudaram a evoluir. Aprendi, inclusive com as cobranças. Guardarei eternamente um carinho especial pelo Avaí”, ressaltou o atleta, que foi eleito no ano passado o melhor jogador do futebol catarinense em votação de jornalistas.

Recentemente, Bruno Silva entrou para a história avaiana por ter sido o único jogador a conquistar títulos em décadas diferentes (Campeonato Catarinense em 2009, 2012 e 2021). Além disso, vem de temporadas de atuações constantes, sendo fundamental no acesso à Série A, e chamando a atenção nos desarmes. No último Brasileirão, por exemplo, foi o jogador que mais “roubou” bolas dos adversários com 83 desarmes em 31 jogos. “Estou com 36 anos, mas os números comprovam que vivo um momento positivo fisicamente. Me cuidei muito fora das quatro linhas. Fiz 48 jogos em 2021 e 45 partidas neste ano. Além disso, o índice de GPS no Avaí comprovou que eu era um dos atletas que mais percorria distâncias nos jogos. O fato de estar bem fisicamente me ajudou a ser o líder de desarmes no último Campeonato Brasileiro”, finalizou.