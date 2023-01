Aos 33 anos, o atacante Gareth Bale, um dos principais nomes da história da seleção galesa, anunciou sua aposentadoria do futebol profissional nesta segunda-feira. O jogador, que defendeu clubes como Real Madrid e Tottenham ao longo de sua carreira, deixa os gramados após curta passagem de seis meses Los Angeles FC, da Major League Soccer.

Em 2022, Bale disputou sua primeira Copa do Mundo com a seleção do País de Gales, na qual marcou um gol, na estreia, diante dos Estados Unidos. Foi também a primeira participação da equipe em 64 anos, desde o Mundial de 1958 na Suécia. Em sua despedida, Bale publicou duas cartas em suas redes sociais: uma direcionada aos seus ex-clubes, familiares e amigos, enquanto outra diretamente para sua seleção e os galeses.

“Após consideração cuidadosa, anuncio minha aposentadoria imediata do clube e do futebol internacional”, afirmou Bale. “Sinto-me incrivelmente feliz por ter realizado meu sonho de praticar o esporte que amo. Isso realmente me deu alguns dos melhores momentos da minha vida. Os melhores em 17 temporadas, que serão impossíveis de se replicar.”

Bale começou a sua carreira na Inglaterra, pelo Southampton. Aos 16 anos, fez sua estreia na equipe principal, em vitória sobre o Millwall por 2 a 0. Ele se tornou o segundo jogador mais jovem da história do clube, atrás apenas de Theo Walcott.

Em 2007, se transferiu para o Tottenham, onde viveu um dos seus melhores momentos da carreira. Após seis temporadas no clube, com 56 gols em 203 jogos, o Real Madrid pagou mais de 100 milhões de euros (cerca de R$ 310 milhões) para contar com o atacante pelas próximas seis temporadas. À época, foi o maior valor pago a um jogador na história.

No Real Madrid, Bale formou um trio vencedor ao lado de Cristiano Ronaldo e Benzema, com o qual conquistou quatro Ligas dos Campeões (2013/2014, 2015/2016, 2016/2017 e 2017/2018). Na reta final de sua passagem pela Espanha, o atacante teve desentendimentos com o clube e com o então treinador Zinedine Zidane, se mostrando distante do clube. Foi emprestado ao Tottenham antes de rumar aos Estados Unidos.

“Desde o meu primeiro toque na bola pelo Southampton até o meu último com o Los Angeles FC moldou uma carreira pela qual tenho imenso orgulho e gratidão. Jogar e ser o capitão do meu país foi um sonho que se tornou realidade”, escreveu o ex-jogador.

“Sigo em frente com expectativa para a próxima fase da minha vida. Um tempo de mudança e transição, uma oportunidade para uma nova aventura”, afirmou. Ao longo dos últimos anos de sua carreira, Bale mostrou um interesse no golfe. Em 2020, o atacante foi flagrado jogando antes de uma partida decisiva entre Real Madrid e Manchester City pela Liga dos Campeões, que resultou na eliminação dos merengues.