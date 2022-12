Reprodução/ YouTube

A temporada de 2022 da Fórmula 1 marcou os 50 anos de corridas da modalidade no Brasil. Para celebrar a data, a Band apresenta o documentário Brasil, 50 anos de Emoção neste domingo (25), às 14h45.

A obra é uma parceria da emissora com a WN Produções, a PRH9 Produções e a Marc Films, e resgata a história do campeonato desde 1972, quando o país recebeu pela primeira vez uma prova extraoficial. A partir do ano seguinte, os autódromos brasileiros entraram de vez no calendário do mundial.

Para contar uma história tão importante, nada melhor do que convidados de peso. O material traz depoimentos de Emerson Fittipaldi, Nelson Piquet, Rubens Barrichello, Felipe Massa, Wilsinho Fittipaldi, Christian Fittipaldi, Nelson Piquet Jr., Ingo Hoffmann, Alex Dias Ribeiro, Raul Boesel, Chico Serra e Roberto Pupo Moreno.

Os jornalistas Reginaldo Leme, Sergio Mauricio, Max Wilson, Felipe Giaffone, Lito Cavalcanti, Livio Oricchio, Felipe Motta, Alex Ruffo e Carlos Mauro Cintra, o Lua, também estão presentes. Felippe Biazzi (diretor de prova do GP de São Paulo), Dino Altmann (diretor médico do GP de São Paulo), Heitor Giamondo (fotógrafo do Autódromo de Interlagos), Octávio Guazelli (ex-engenheiro de telemetria da Minardi e ex-gestor do Autódromo de Interlagos) e Miguel Costa Jr. (fotógrafo) completam a lista. “Este é um documentário histórico, no qual buscamos contar a história através da voz de quem nestes 50 anos tem trabalhado em construí-la com sucesso”, explica Walther Neto, diretor do especial.

“Foram 26 entrevistados, entre pilotos, jornalistas, fotógrafos e pessoas envolvidas diretamente com o GP no Brasil. O pano de fundo é a prova deste ano, o presente de sucesso, possível porque há 50 anos pioneiros como Antônio Carlos Scavone, Emerson e Wilsinho Fittipaldi nos mostraram o caminho”, conclui.

Brasil, 50 anos de Emoção vai ao ar neste domingo (25), às 14h45.