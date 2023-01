Reprodução/Band

A Band leva ao ar neste domingo (15), dentro do Show do Esporte, o documentário Garoto Dinamite Explodiu, em homenagem ao ex-jogador Roberto Dinamite, que morreu no último dia 8, aos 68 anos, após travar uma batalha contra um câncer no intestino.

O material, que faz parte da série “Os Donos da Camisa 10”, do Canal 100, conta a história de Carlos Roberto de Oliveira, eterno ídolo do Vasco e conhecido por assumir a responsabilidade e fazer gol de qualquer lugar do campo e de qualquer maneira. Um jovem promissor, que alçou voos mais altos na carreira após ganhar o apelido que foi incorporado ao nome.

Com depoimentos de companheiros, jornalistas, ex-adversários, como Zico, craque Neto, Roberto Rivellino e do próprio Dinamite, a obra traz os grandes momentos, os recordes e todos os passos da trajetória do maior artilheiro da história do Campeonato Brasileiro. O retorno dele ao Cruz-Maltino, após rápida passagem pelo Barcelona, é um dos momentos mais marcantes, deixando dirigentes do Flamengo cabisbaixos após não conseguirem juntar dois ídolos em uma mesma equipe: Dinamite e Zico.

Garoto Dinamite Explodiu vai ao ar neste domingo, a partir das 13h, no Show do Esporte.