Reprodução / Twitter

O Bayern de Munique desmentiu nesta quarta-feira (9) uma informação do jornal francês ‘L’Équipe’ segundo a qual o atacante senegalês Sadio Mané estaria fora da Copa do Mundo. O jogador sentiu uma lesão nesta terça-feira, em partida do Campeonato Alemão, e teve que ser substituído.

“Sadio Mané sofreu uma lesão na cabeça da fíbula direita em Bayern x Werder Bremen. Ele está fora do jogo contra o Schalke. Outros exames seguirão nos próximos dias, e o Bayern entrará em contato com a equipe médica da Federação Senegalesa de Futebol”, disse o clube alemão, em seu perfil no Twitter.

Mané jogou apenas 20 minutos na partida em que o Bayern de Munique goleou o Werder Bremen por 6 a 1. Ele foi substituído por Sané, aos 20 minutos do primeiro tempo. O ‘L’Équipe afirmou que, por causa da lesão, o jogador estaria fora da Copa – mas também disse que a lesão era num tendão. Por outro lado, o clube alemão não deu um prazo para recuperação do atacante.

Mané é o principal jogador da seleção de Senegal. A equipe estreia na Copa do Mundo no dia 21 de novembro, contra a Holanda. Os outros jogos serão diante do Catar (no dia 25) e contra o Equador ( no dia 29). O técnico de Senegal, Aliou Cissé, anunciará sua lista final de convocados na próxima sexta-feira. Ainda nesta quarta, a Federação de Futebol de Senegal emitiu um comunicado e que repete o que foi dito pelo Bayern. Internamente, dirigentes do país estão confiantes de que o atacante possa viajar ao Catar e disputar pelo menos a partida contra o Equador – e, eventualmente, as partidas posteriores, caso Senegal se classifique no grupo A.