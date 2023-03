A seleção brasileira que fracassou na Copa do Mundo no Catar não existe mais. Parte daquele time está sendo renovado para o ciclo que terminará em 2026, com o próximo Mundial. Treinado pelo interino Ramon Menezes enquanto o sonhado treinador estrangeiro não chega, o Brasil inicia esse novo período neste sábado, às 19h (de Brasília) diante do Marrocos.

O Brasil se apresenta no amistoso no estádio Ibn Batouta, em Tânger, contra o semifinalista da última Copa com mais dúvidas do que certezas. No primeiro compromisso desde a eliminação para a Croácia, nas quartas de final da Copa do Mundo do Catar, ainda não existe um treinador definido, não se sabe a Neymar, atualmente lesionado, vai continuar a defender a seleção brasileira, e quais atletas que disputaram o último Mundial continuarão no grupo. Certo é que o elenco passa por renovação.

Essa oxigenação na seleção já teve início com a presença de cinco jovens do grupo que foi campeão sul-americano sub-20 na Colômbia: Vitor Roque, Mycael, Arthur, Andrey Santos e Robert Renan.

“Quando cheguei à seleção brasileira sub-20, disse que a geração era muito promissora, com ótimos jogadores, nascidos em 2003, 2004, 2005. Cada dia surgem novos nomes. Temos um leque de opções com grandíssimos jogadores. Pra convocar 23 atletas é uma dificuldade muito grande porque sempre ficam fora ótimos jogadores”, disse o interino Ramon em entrevista ao Estadão.

Desses cinco, Andrey e Vitor Roque devem ser titulares contra o Marrocos. Se entrar em campo, a joia do Athletico-PR, com 18 anos e 25 dias, se tornará o atleta mais jovem a estrear pela seleção brasileira desde Ronaldo em 1994, quando tinha 17 anos. “Confesso que ainda não caiu a ficha de estar aqui, mas posso garantir que o aprendizado está sendo muito grande nesse período”, afirmou o garoto revelado pelo Cruzeiro.

Ele briga com Rony por uma vaga no ataque. O palmeirense fez gol de bicicleta em um dos treinamentos e tem prestígio com o técnico interino. “Ele diz muito o que é o povo brasileiro, a simplicidade, o trabalho. Ele está aqui por méritos, por tudo aquilo que ele fez nos últimos anos no Palmeiras”.

Ramon não revelou o time que começa o amistoso contra os marroquinos. Mas a tendência é de que use esses garotos e três remanescentes da equipe de Tite: o experiente volante Casemiro, que será capitão, o meia Lucas Paquetá, e o jovem atacante Vini Jr, apontado como o melhor jogador brasileiro em atividade.

“Recomeçar é sempre muito difícil, mas estando na seleção que ganhou tanto e quer voltar a ganhar em breve, estamos felizes e focados para colocar a s eleção em breve no patamar que merece”, declarou Vini Jr.

Todos os 65 mil ingressos foram vendidos antecipadamente para a partida em Tânger. Os torcedores farão festa para a primeira seleção africana a chegar a uma semifinal de Copa do Mundo. O jogo será às 22h no horário local em razão das limitações impostas pelo Ramadã.

TRANSMISSÃO COM GALVÃO BUENO

Galvão Bueno deixou a Globo, mas não deixará de narrar a seleção brasileira. O duelo com o Marrocos marca a estreia do veterano locutor em narrações em seu canal no YouTube, o GB – iniciais alusivas ao nome do icônico narrador.

Além de Galvão Bueno no comando dos microfones, a transmissão do jogo da seleção no Canal GB vai contar com a participação de figuras marcantes na carreira do narrador, como os comentaristas Arnaldo Cezar Coelho e Walter Casagrande, além do repórter Tino Marcos. Todos eles eram da Globo e cobriram a seleção por muito tempo. O youtuber Felipe Neto, dono da Play9, plataforma parceira do canal, também faz parte do time.

A Band exibe o jogo na TV aberta. Na fechada, a ESPN. Outra opção é assistir à partida Star+, serviço de streaming pago da Disney.