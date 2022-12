Gabriel Jesus (Crédito: Divulgação/CBF/Lucas Figueiredo)

A seleção brasileira enfrenta Camarões hoje às 16 horas (de Brasília), pela última rodada da fase de grupos. Já classificada por antecipação, a equipe comandada pelo técnico Tite apenas cumpre tabela e, por isso, vai poupar titulares. O time africano precisa vencer para ter chances de classificação e vem com força máxima. O duelo será no Estádio Lusail.

O jogo terá transmissão de Globo e Sportv.

O Brasil não vai contar com o lateral-esquerdo Alex Sandro, com o craque Neymar e com o lateral-direito Danilo, todos em recuperação médica. O volante Fred levou um cartão amarelo e, por isso, está ‘pendurado’. Ou seja, se levar mais um amarelo fica suspenso para a partida seguinte. Com isso, ele começa no banco e o volante Bruno Guimarães (ex-Athletico Paranaense) será titular.

Até a quarta-feira, existia a dúvida se Everton Ribeiro ou Rodrygo seria o meia ofensivo centralizado. O jogador do Real Madrid ganhou a disputa. Para centroavante, a escolha de Tite foi Gabriel Jesus – antes, Pedro chegou a ser cogitado.

FASES

O Brasil vem de nove vitórias consecutivas. E soma 17 jogos seguidos sem perder – 14 vitórias e 3 empates. A última derrota foi em julho de 2021, na derrota por 1 a 0 para a Argentina, na final da Copa América.

Já Camarões vive um jejum: não venceu nos últimos seis jogos (três empates e três derrotas). A última vitória foi sobre Guiné Equatorial, em setembro.

Brasil e Camarões já se enfrentaram seis vezes na história, com cinco vitórias sul-americanas e uma derrota (foi na Copa das Confederações de 2003).

BRASIL X CAMARÕES

Brasil: Ederson; Daniel Alves, Militão, Bremer e Alex Telles; Fabinho e Bruno Guimarães; Antony, Rodrygo e Martinelli; Gabriel Jesus. Técnico: Tite

Camarões: Epassy; Fai, Casteletto, Nkoulou e Tolo; Anguissa, Hongla e Kunde; Mbeumo, Choupo-Moting e Toko Ekambi. Técnico: Rigobert Song.

Árbitro: Ismail Elfath (EUA)

Local: Estádio Lusail, em Doha (QAT), às 16 horas (de Brasília)

TV: Globo e Sportv