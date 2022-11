O zagueiro Marquinhos: missão de parar os ‘gigantes’ da Sérvia (Crédito: Divulgação/CBF/Lucas Figueiredo)

O Brasil estreia hoje às 16 horas (de Brasília) na Copa do Mundo de 2022, no Catar. No jogo no estádio Lusail, em Doha, o time do técnico Tite enfrenta a Sérvia, 21º colocado do ranking da Fifa e que terminou invicta nas Eliminatórias da Copa.

O jogo será transmitido por Globo e Sportv.

No Grupo A das Eliminatórias da Europa, a Sérvia terminou como líder, à frente de Portugal, Irlanda, Luxemburgo e Azerbaijão, somando seis vitórias e dois empates em oito jogos.

Em 2022, a Sérvia defende uma invencibilidade de seis jogos – cinco vitórias e um empate. A última derrota foi em junho, para a Noruega, pela Liga das Nações.

A grande força da seleção europeia é a bola aérea. Enquanto o Brasil tem média de altura de 1,80 m, a Sérvia tem 1,87 m. Dos 46 jogos da equipe desde a Copa do Mundo de 2018, foram 83 gols marcados e 25 deles de cabeça (30%). O centroavante Mitrovic, de 1,89 m de altura, fez 12 desses gols de cabeça. Pelo Fulham, da Inglaterra, ele marcou 43 gols em 44 jogos na temporada 2021/22 – e 12 deles foram de cabeça.

“Eles têm uma equipe alta, sabemos o perigo da bola aérea. Hoje mesmo treinamos bastante isso, a equipe toda. Então estamos preparados. Temos mais dois dias aí para estudar o máximo possível deles, e com certeza vamos fazer de tudo para bloquear os pontos fortes dele”, afirmou o atacante Richarlison, do Brasil,em entrevista coletiva.

Se a Sérvia tem sua ‘força aérea’, o Brasil vem apresentando muita qualidade no seu repertório ofensivo e colhendo bons resultados. Tite defende uma série invicta de 15 jogos – 12 vitórias e três empates. A última derrota foi em julho de 2021, na derrota por 1 a 0 para a Argentina, na final da Copa América.

Para o jogo de hoje, Tite deve usar como base o esquema tático 4-2-3-1, com Casemiro e Paquetá como volantes. Neymar joga com liberdade, como meia ofensivo centralizado, com Vini Jr e Raphinha pelos lados do campo. Richarlison é o centroavante.

Depois de enfrentar a Sérvia, o Brasil volta a campo na segunda-feira (dia 28) às 13 horas, para enfrentar a Suíça. Na sexta-feira (dia 2) às 16 horas, o duelo será contra Camarões.

BRASIL x SÉRVIA

Brasil: Alisson; Danilo, Thiago Silva, Marquinhos e Alex Sandro; Casemiro e Lucas Paquetá; Raphinha, Neymar e Vini Jr; Richarlison. Técnico: Tite

Sérvia: Vanja Milinkovic-Savic; Milenkovic, Veljkovic e Pavlovic; Zivkovic, Gudelj, Sergej Milinkovic-Savic, Miadenovic e Tadic; Mitrovic e Vlahovic. Técnico: Dragan Stojkovic

Árbitro: Alireza Faghani (IRA)

Local: Lusail Stadium (Doha), às 16 horas (de Brasília)

TV: Globo e Sportv